Elektro-Boom in Hamburg: Deutlicher Anstieg bei Zulassungen!

Die Spritpreise sind auf Rekordniveau. Bei immer mehr Menschen führt das beim Autokauf zum Umdenken. Neueste Zahlen für Hamburg zeigen: Die Zahl der Elektroauto-Zulassungen ist in der Hansestadt in diesem Jahr deutlich gestiegen.

Wie die MOPO exklusiv aus der Verkehrsbehörde erfuhr, hat es in den Monaten Januar und Februar jeweils rund 36 Prozent mehr reine Elektroauto-Zulassungen gegeben als in denselben Vorjahresmonaten. Im März hat sich die Zahl der E-Auto-Neuzulassungen sogar mehr als verdoppelt – plus 101,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr!

Fast zehn Prozent aller Autos in Hamburg sind E-Autos

Und: Die Anzahl der Plug-in-Hybride ist im März im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar um satte 152 Prozent gestiegen.

Insgesamt waren demnach zum Stichtag 1. März 2026 in Hamburg 45.422 reine Elektro-Pkw zugelassen sowie 30.345 Plug-in-Hybride. Das entspricht einem Anteil von 9,4 Prozent an allen Autos in der Stadt.

Auch bei den Neuzulassungen insgesamt zeigt sich der Trend: 16,4 Prozent aller neu zugelassenen Pkw im ersten Quartal 2026 waren reine Elektrofahrzeuge, weitere 15,4 Prozent entfielen auf Plug-in-Hybride. Damit ist bereits fast jeder dritte neu zugelassene Wagen in Hamburg zumindest teilweise elektrisch unterwegs.

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„Die aktuellen Zahlen belegen eindrucksvoll, dass die Hamburgerinnen und Hamburger zunehmend elektrisch

unterwegs sein wollen und die Antriebswende aktiv mitgestalten“, sagt Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Der starke Zuwachs bei den Elektrofahrzeugen zeige, dass die Maßnahmen des Senats für eine nachhaltige und

klimafreundliche Mobilität greifen. „Diesen Weg gehen wir jetzt konsequent weiter. So wird Hamburg zunehmend unabhängig von fossilen Brennstoffen und zum Vorbild für moderne und saubere Mobilität.“

Tesla Model Y wieder Spitzenreiter bei Verkäufen

Auch bundesweit läuft die Elektrowende rasant: Von allen neu zugelassenen Fahrzeugen im Monat März waren 24 Prozent reine E-Autos und zehn Prozent Plug-in-Hybride.

Was die Automodelle angeht, gibt es einen überraschenden Spitzenreiter: Nach heftigen Umsatzeinbrüchen in Europa von bis zu 50 Prozent aufgrund der Einflussnahme von Elon Musk auf die US-Politik liegt Tesla jetzt wieder vorn. Das Model Y von Tesla hat mit 6841 Neuzulassungen im März den Škoda Elroq vom 1. Platz der am meisten verkauften Elektroautos verdrängt.