Victoria’s Secret kommt nach Hamburg: Die weltbekannte Dessous-Marke eröffnet im Spätsommer 2026 einen Flagship-Store in bester Innenstadtlage. Auf der früheren Görtz-Fläche an der Mönckebergstraße setzt das US-Label zugleich zum Neustart auf dem deutschen Markt an.

Seit der Schließung der Görtz-Filiale im vergangenen April war lange gerätselt worden, wie es mit der rund 800 Quadratmeter großen Fläche an der Ecke Mönckebergstraße/Spitalerstraße weitergeht. Nun plant Victoria’s Secret dort einen Flagship-Store im Erdgeschoss – mit mehr als 120 Metern Schaufensterfront. Die Eröffnung ist für den Spätsommer 2026 vorgesehen.

Victoria's Secret: Vom Aufstieg und Fall der Dessous-Marke

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Victoria’s Secret stand lange wie kaum eine andere Dessous-Marke für maximalen Glamour: Aufwendig inszenierte Laufstegshows, riesige Engelsflügel und Push-up-Mode machten das US-Label zu einem weltweiten Popkultur-Phänomen. Für Models war die Marke eine Möglichkeit für den ganz großen Durchbruch. Zu den berühmtesten „Engeln“ gehören Heidi Klum, Tyra Banks, Gisele Bündchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio und Miranda Kerr.

Allerdings geriet die Marke mit MeToo und der Body-Positiviy-Bewegung in massive Kritik – wegen ihres lange sehr einseitigen, extrem schlanken Schönheitsideals, fehlender Vielfalt und abwertender Aussagen des damaligen, früheren Marketingchefs über trans und kurvige Models. Zudem berichteten zahlreiche Models von einer durch Mobbing, Sexismus und sexueller Übergriffe geprägten Unternehmenskultur. Der ehemalige CEO der Modemarke, Les Wexer, war zudem mit dem Sexual­straftäter Jeffrey Epstein befreundet, wies jedoch zurück, etwas über dessen Machenschaften gewusst zu haben.

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Nach einer mehrjährigen Pause der Shows stellt sich das Unternehmen seit einigen Jahren nun neu auf – ist samt mehr Diversität bemüht um einen Imagewandel.

Hamburg: Deshalb zieht Victoria’s Secret ausgerechnet in die Mö

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„Mit der Standortwahl setzt Victoria’s Secret ein starkes Zeichen für den stationären Einzelhandel in der klassischen Innenstadtlage. Hamburgs Einkaufsmeile hat damit ein neues starkes Zugpferd“, heißt es in einer Mitteilung zur Ansiedlung von Januar diesen Jahres. Für die Marke, die weltweit mit glamourösen Modenschauen und prominenten Models bekannt wurde, ist es ein Neustart auf dem deutschen Markt – und Hamburg der bewusst gewählte Auftakt.

Dass ausgerechnet die Mönckebergstraße den Zuschlag bekommt, passt zur Strategie: Die neue Adresse gehört zu den meistfrequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands. Mit Victoria’s Secret gewinnt die Hamburger City nun einen international bekannten Namen, der nicht nur für Dessous, sondern auch für Nachtwäsche und Accessoires steht. Am Hamburger Flughafen gibt es bereits einen kleinen Laden der Marke, doch der liegt im Sicherheitsbereich und ist nur für Fluggäste zugänglich. (rei/nf)