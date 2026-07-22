Vor drei Jahren erschütterte ein Amoklauf die Zeugen Jehovas in Hamburg. Jetzt will die Glaubensgemeinschaft einen großen Kongress veranstalten und dabei auch an ihre Opfer in der NS-Zeit erinnern.

Außenansicht des Königreichssaals der Zeugen Jehovas in Hamburg-Alsterdorf. Nach dem Amoklauf 2023 hat die Gemeinde ihre renovierten Räume bezogen. picture alliance/dpa/Katrin Luxenburger | Katrin Luxenburger

Die Zeugen Jehovas planen für August einen großen Kongress in Hamburg. An drei Tagen vom 14. bis zum 16. August werden im Volksparkstadion insgesamt 75.000 Besucher erwartet, teilte der Sprecher von Jehovas Zeugen Norddeutschland, Michael Tsifidaris, mit.

Unter ihnen seien 5000 Delegierte aus 25 Ländern. Weitere 90.000 Anhänger der Glaubensgemeinschaft sollen sich in vier bundesweit zugeschalteten Tagungsstätten versammeln, darunter im Frankfurter Waldstadion.

Zeugen Jehovas in Hamburg: 10.000 freiwillige Helfer

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Mit dem internationalen Kongress wollen die Zeugen Jehovas an eine Versammlung auf der Hamburger Moorweide vor 80 Jahren erinnern. Damals seien in der kriegszerstörten Stadt 4000 mutige Menschen aus ganz Norddeutschland zusammengekommen, erklärte Tsifidaris. Die Zeugen Jehovas, die dem NS-Regime widerstanden und die grausame Verfolgung überlebten, hätten 1946 ein entschlossenes Zeichen für Frieden und Einheit gesetzt.

Der kommende Kongress steht unter dem Motto „Ewiges Glück”. „Wir sind überzeugt: Frieden beginnt mit Herzensbildung. Und nur der Weg des Friedens kann der Weg zu "Ewigem Glück" sein”, erklärte der Sprecher. Mehr als 10.000 freiwillige Helfer sollen sich engagieren, rund 1000 von ihnen wollen sich wenige Tage zuvor an einer Reinigungsaktion im Volksparkstadion beteiligen. Hunderte Helfer nähten derzeit Tausende Sitzbezüge, um damit das Stadion festlich für einen Gottesdienst zu schmücken.

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Führungen durch NS-Gedenkstätte Neuengamme

Den Angaben zufolge wollen Tausende Kongressteilnehmer auch die KZ-Gedenkstätte Neuengamme besuchen, um sich mit der Verfolgungsgeschichte der Zeugen Jehovas zu beschäftigen.

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Einweihung Mahnmal für die NS-Opfer unter den Zeugen Jehovas in Berlin. picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Ein besonderer Anziehungspunkt werde die Teilrekonstruktion eines Stalls sein, in dem einst inhaftierte und zwangsrekrutierte Mitglieder der Glaubensgemeinschaft Angorakaninchen zur Wollproduktion züchten mussten. Unter Lebensgefahr hätten sie andere, vom Hungertod gezeichnete Häftlinge mit Nahrung versorgt und heimliche Bibelkurse veranstaltet, erklärte Tsifidaris.

Eigene Guides der Zeugen Jehovas würden Führungen durch das ehemalige Konzentrationslager anbieten, sagte eine Sprecherin der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen. In Kooperation mit der Gedenkstätte werde es auch eine Online-Führung geben. Von dem ehemaligen Kaninchenstall zeichneten sich bei trockener Witterung noch die Fundamente im Gras ab, erklärte die Sprecherin.

Neues Mahnmal in Berlin

Zur NS-Zeit hatten die Zeugen Jehovas, die damals als Bibelforscher bekannt waren, es abgelehnt, den Hitlergruß zu zeigen oder ihre Kinder in die Hitlerjugend zu schicken. Viele verweigerten den Wehrdienst. Ab 1933 wurden sie von den Nazis verfolgt. Tausende wurden verschleppt, inhaftiert und gefoltert. Mindestens 1700 verloren ihr Leben. Am vergangenen 24. Juni wurde in Berlin ein Mahnmal eingeweiht, das an die Verfolgung und den Widerstand der Zeugen Jehovas erinnern soll.

Amoklauf löste international Betroffenheit aus

Vor gut drei Jahren hatte ein Amoklauf die Zeugen Jehovas in Hamburg erschüttert. Am 9. März 2023 war ein ehemaliges Mitglied der Gemeinschaft (35) kurz nach einem abendlichen Gottesdienst in ein Gemeindezentrum im Stadtteil Alsterdorf eingedrungen und hatte sieben Menschen – darunter ein ungeborenes Kind – und sich selbst erschossen. Elf weitere Menschen wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft verletzt. Der Amoklauf hatte in Deutschland und international große Betroffenheit ausgelöst. Seit Anfang Mai finden in dem komplett renovierten Gebäude wieder Gottesdienste statt. (dpa/mp)