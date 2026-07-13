Hamburg investiert über 300 Millionen Euro in den Salzgitterkai. Warum der Kai so wichtig ist.

Die HPA erneuert die mehr als 800 Meter lange Kaianlage im Sandauhafen. In dem Hafen wird Erz und Kohle umgeschlagen. Aus Sicht von Wirtschaftssenatorin Leonhard hat das Vorhaben nationale Bedeutung.

Die Hamburger Hafenverwaltung HPA hat mit der Sanierung einer mehr als 800 Meter langen Kaianlage in Hamburg-Altenwerder begonnen. Die Stadt investiert aus dem Haushalt über vier Jahre mehr als 300 Millionen Euro in den Salzgitterkai, wie die Wirtschaftsbehörde mitteilte. Es handle sich um eines der bedeutendsten Infrastrukturprojekte im Hafen.

Der Salzgitterkai im Sandauhafen heißt so, weil dort Eisenerz und Kohle für den niedersächsischen Stahlkonzern Salzgitter verladen werden. Aber auch andere Industrieunternehmen in Deutschland und in anderen Ländern in Zentraleuropa sowie in Osteuropa sind nach Kenntnis der Behörde auf die Rohstoffe angewiesen, die im Hafen umgeschlagen werden.

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Kaianlage sichert Versorgung wichtiger Industriezweige

„Hamburgs Kaianlagen sind unverzichtbar für die deutsche Volkswirtschaft“, sagte Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD). Der Kai sei dafür ein gutes Beispiel. „Mit den Investitionen in diese Infrastruktur sichern wir die Versorgung wichtiger Industriezweige in ganz Deutschland.“ Die Arbeiten sollen bis Oktober 2030 abgeschlossen werden.

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Betrieben wird der Salzgitterkai von der Hansaport Hafenbetriebsgesellschaft, einem Gemeinschaftsunternehmen von Salzgitter und der Hamburger Hafen und Logistik AG, einem Hafenlogistiker. Das Wasser am Kai ist bis zu 17 Meter tief, weshalb auch große Seeschiffe dort entladen werden können. Züge und Lkws transportieren die angelieferten Rohstoffe anschließend weiter. (dpa)



