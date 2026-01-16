Deshalb bringt Sänger Sasha sein Kind per Golfcart zur Schule

Kein Führerschein, aber eine Lösung: Der Hamburger Sänger Sasha bringt sein Kind mit dem Golfcart zur Schule – mit Tempo 25. Seine Frau erinnert ihn dabei regelmäßig an ein altes Versprechen.

Der Grund, warum der 54-Jährige sein Kind auf diesem ungewöhnlichen Weg zur Schule bringt: Der Sänger hat keinen Führerschein.

Sänger Sasha: Deshalb hat er keinen Führerschein

„Ich habe den Führerschein als 17-Jähriger angefangen und nie die Prüfung gemacht, weil mir immer wieder das Geld ausging“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung”. Irgendwann habe er keine Lust mehr gehabt und dann Karriere gemacht.

Das könnte Sie auch interessieren: Männer fahren Protz-Golf zu Schrott – und rennen davon

Mit dem Golfcart könne er den Weg zur Schule überbrücken. „Es hat eine Straßenzulassung, fährt zum Leidwesen der anderen Verkehrsteilnehmer aber nur 25 km/h.“ Er überlege allerdings seit 20 Jahren, ob er den Führerschein nicht doch noch machen solle. „Meine Frau weist mich in regelmäßigen Abständen darauf hin, dass ich das versprochen habe.“ (dpa/mp)