Seit mehr als zwei Monaten werkelt die Bahn an der Brücke vom Lessingtunnel, einer zentralen Verbindung zwischen Ottensen und Altona-Nord. Derzeit müssen Radfahrer absteigen und ihr Gefährt durch den Tunnel schieben – streng überwacht von der Polizei. Die hat am Donnerstag schon zum dritten Mal Radfahrer abgezettelt, die nicht rechtzeitig abgestiegen sind. Diese Kontrollen reihen sich in mehr als 700 weitere Fahrradkontrollen in diesem Jahr ein. Abbiegende Lkw werden im Vergleich dazu allerdings kaum überprüft. Wie begründet die Polizei diese Schieflage?





