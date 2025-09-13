Der Tote aus der Shisha-Bar: Warum musste „Ashkan“ sterben?

Am 31. August wurde „Ashkan“ in der Shisha-Bar „Blossom“ erschossen. Die Polizei will sich nicht zu den Zusammenhängen äußern. Doch Insider verraten der MOPO Details zu den Hintergründen. Warum musste „Ashkan“ sterben? Vieles deutet auf einen neuen, brutalen Machtkampf in der Drogenszene hin.

Gegen 4.30 Uhr geht bei der Polizei ein anonymer Anruf ein: Ein Mann wurde angeschossen, im „Blossom“, einer Shisha-Bar an der Lübecker Straße. Rettungskräfte versuchen vergeblich, ihn zu retten. Der 33-Jährige stirbt noch am Tatort. Der Täter flüchtet.

Wie die MOPO erfuhr, soll es sich bei dem Toten um einen Armenier aus Barmbek namens Aschot K. handeln, Spitzname „Ashkan“. Er soll eine Freundin hinterlassen.

„Kiez-Pate“ geschwächt? Konkurrenten wittern Chance

Laut Polizei wurde „Ashkan“ vom Innenhof aus durch das Hinterfenster der Bar erschossen. Er soll zum Kreis um einen Hamburger Ex-Kickboxer mit armenischen Wurzeln gehören, der versucht, im Hamburger Drogengeschäft Fuß zu fassen, so ein Insider. Vieles spricht für einen neu entbrannten Machtkampf im Milieu.

„Ashkan“ soll von diesem Hinterhof aus durchs Fenster erschossen worden sein. RUEGA „Ashkan“ soll von diesem Hinterhof aus durchs Fenster erschossen worden sein.

Lange soll Sefadin L., kurz „Sefi“, im Milieu das Sagen gehabt haben. Der „Kiez-Pate“ galt als unantastbar. Die Zeiten scheinen vorbei: Im Januar 2024 soll eine Gruppe Tschetschenen „Sefi“ und seinen Bruder vor seiner Lieblingsdisco an der Mönckebergstraße angegriffen haben. Sein Bruder wurde schwer verletzt. Seitdem soll der „Kiez-Pate“ die meiste Zeit im Ausland verbringen.

Hamburg: Mehrere Attacken in kürzester Zeit

In seiner Abwesenheit kommt es immer wieder zu Attacken, deren genaue Zusammenhänge sich nur erahnen lassen: Die mehrfach vorbestrafte Rotlichtgröße Omid F. wird im Dezember 2024 – ebenfalls im „Blossom“ – von tschetschenischen Männern verprügelt. Wenige Tage später wird vor einer Unterkunft an der Friesenstraße auf den mutmaßlichen Tschetschenen-Boss Rizvan A. und seinen Sohn geschossen.

Mitte Januar schießt ein 15-Jähriger am Steindamm erneut auf ihn. Im August explodiert ein Kosmetikstudio an der Lübecker Straße. Die Besitzerin soll nach MOPO-Informationen die Freundin von Rizvan A.s Sohn sein. Eine Woche später wird Ashkan im „Blossom“ direkt gegenüber erschossen. Zufall?

Die Polizei will sich auf Nachfrage nicht zu den Hintergründen und Zusammenhängen der Taten äußern, auch nicht im aktuellen Fall. Aus Polizeikreisen heißt es allerdings: Mindestens die Schüsse an der Friesenstraße, der Tote aus dem „Blossom“ und ein weiterer Fall aus dem Mai, bei dem ein 49-Jähriger in Jenfeld angeschossen wurde, sollen zu einem Verfahren zusammengeführt worden sein – mit gemeinsamer Akte. Auch die Abteilung für Organisierte Kriminalität ermittelt.

Neuer brutaler Rotlichtkrieg könnte drohen

Zuletzt gab es Mitte der 2010er Jahre einen Rotlichtkrieg in Hamburg. Die „Mongols“ forderten die „Hells Angels“ heraus. Monatelang gab es zwischen den verfeindeten Rockerbanden Prügeleien, Messerattacken und Schießereien auf offener Straße. Im Vergleich zu dem Machtkampf, der jetzt auf Hamburgs Straßen entfacht, sollen die damaligen Auseinandersetzungen harmlos wirken, heißt es aus dem Milieu. Vielen von „Sefis“ Leuten soll das zu brutal sein.

Wie der Machtkampf ausgeht, ist offen. Klar scheint: „Ashkan“ wird nicht das letzte Opfer gewesen sein.