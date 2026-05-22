Roger Kusch kämpfte jahrelang dafür, dass Menschen selbst über ihr Lebensende bestimmen dürfen. Nun ist der frühere Hamburger Justizsenator offenbar freiwillig aus dem Leben geschieden. Wenige Tage zuvor hatte Kusch die Führung des Vereins verloren, der in den vergangenen Jahren sein wichtigstes Projekt gewesen war.





Der Verein Sterbehilfe, dessen Präsident Kusch über viele Jahre war, zeigte sich tief erschüttert und bat darum, die Privatsphäre der Angehörigen und Nahestehenden zu respektieren. Kuschs Tod ging ein monatelanges Ringen innerhalb des Vereins voraus. Am vergangenen Sonnabend kam es bei der Generalversammlung im Cinemaxx am Dammtorbahnhof zum Showdown: 389 Mitglieder stimmten gegen Kusch, nur 100 für ihn. Kusch nahm die Entscheidung scheinbar regungslos zur Kenntnis und verließ danach den Saal ohne Abschied zu nehmen.





