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Roger Kusch

Der ehemalige Hamburger Justizsenator Roger Kusch führt 2008 auf einer Pressekonferenz eine Selbsttötungsmaschine vor. Foto: Kay Nietfeld dpa/lno

  • St. Georg

paidDer Tod des Roger Kusch: Ein Leben für die letzte Entscheidung

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Roger Kusch kämpfte jahrelang dafür, dass Menschen selbst über ihr Lebensende bestimmen dürfen. Nun ist der frühere Hamburger Justizsenator offenbar freiwillig aus dem Leben geschieden. Wenige Tage zuvor hatte Kusch die Führung des Vereins verloren, der in den vergangenen Jahren sein wichtigstes Projekt gewesen war.


Der Verein Sterbehilfe, dessen Präsident Kusch über viele Jahre war, zeigte sich tief erschüttert und bat darum, die Privatsphäre der Angehörigen und Nahestehenden zu respektieren. Kuschs Tod ging ein monatelanges Ringen innerhalb des Vereins voraus. Am vergangenen Sonnabend kam es bei der Generalversammlung im Cinemaxx am Dammtorbahnhof zum Showdown: 389 Mitglieder stimmten gegen Kusch, nur 100 für ihn. Kusch nahm die Entscheidung scheinbar regungslos zur Kenntnis und verließ danach den Saal ohne Abschied zu nehmen.


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