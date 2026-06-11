Der Spiegelpalast zieht um: Poletto hat mit dem „Palazzo“ jetzt ein Heimspiel

Der Palazzo-Spiegelpalast bekommt diesen Winter einen neuen Standort – Gastgeberin Cornelia Poletto holt die bekannte Dinner-Show in ihr Viertel.





Nach zwei Jahren in Altona zieht der Palazoo-Spiegelpalast um: Vom 13. November 2026 bis zum 7. März 2027 gastiert die Show erstmals am Nedderfeld – in direkter Nähe zum OBI-Markt.

Für Cornelia Poletto ist das ein Heimspiel. Restaurant, Kochschule und Wohnort liegen nur wenige Minuten entfernt. „Mit Palazzo in meinem Viertel zu Gast zu sein, freut mich sehr“, sagt die Spitzenköchin. Und weiter: „Der Stadtteil hat ein ganz besonderes Flair – trotz seiner zentralen Lage mitten in der Stadt ist es ihm gelungen, etwas von seinem familiären/dörflichen Charakter zu bewahren.“

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Vorteil: Großer Parkplatz genau nebenan

Ein besonderer Vorteil ist der große Parkplatz am angrenzenden „Obi“-Baumarkt nebenan.

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Am Konzept ändert sich aber nichts: Die Gäste erwartet weiterhin eine Mischung aus Vier-Gänge-Menü, Artistik, Musik und Comedy. Der Vorverkauf für die neue Spielzeit hat bereits begonnen.

Der alte Standort, das ehemalige ThyssenKrupp-Areal in Altona, steht Poletto aufgrund der voranschreitenden Umgestaltung nicht länger zur Verfügung.