Der Spätsommer ist zurück: Hier wird es besonders sonnig

Sommerliche Temperaturen und Sonnenschein: Eine Rückkehr des Spätsommers im Norden erlaubt den Regenjacken eine Pause – zumindest für kurze Zeit. Schon am Samstagabend setzt sich das Herbstwetter wieder durch.

Nach tagelangem Regenwetter kehrt der Spätsommer für kurze Zeit in den Norden zurück: Bis zu 24 Grad warm wurde es bereits am Freitag in Hamburg, an den Küsten blieb es mit 21 Grad etwas kühler. Doch auch nachts klart es weiter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen sinken dabei auf 15 bis 13 Grad.

Wetterumschwung am Samstagabend

Zum Start des Wochenendes können dann die T-Shirts wieder aus dem Schrank geholt werden: „Der Samstag wird im Allgemeinen recht freundlich“, sagt DWD-Meteorologin Mareike Pohling. Die Temperaturen klettern in der Spitze auf 27 Grad in Hamburg, in Kiel sind es 24 Grad. Wer das gute Wetter für einen Tagestrip nutzen möchte, sollte sich vor allem im Kreis Herzogtum-Lauenburg umsehen. Laut Pohling werden dort am Samstag die meisten Sonnenstunden erwartet.

Schon am Samstagabend kann sich das Herbstwetter dann aber wieder durchsetzen: „Die kleine sommerliche Periode wechselt sich am Samstagabend mit einer Kaltfront aus Nord-West ab“, so Pohling. Die Wolken verdichten sich, dann ziehen örtlich auch Schauer und Gewitter auf. An der See weht zudem ein starker bis stürmischer Wind bei Tiefstwerten um 17 Grad.

Die Nacht gibt einen Vorgeschmack auf das Wetter am Sonntag: Es kommt unbeständiges, regnerisches Wetter auf den Norden zu mit Höchstwerten um die 21 Grad. Dabei weht ein frischer bis starker Wind an der Küste.