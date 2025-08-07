Der Sommer kommt zurück nach Hamburg! So wird das Wetter am Wochenende

Paddeln auf der Alster, Strandtag an der Nordsee – oder doch lieber der Freibadbesuch? Am Wochenende ist alles möglich. Drei Tage Sommer erwarten Hamburg. Raus aus langen Hosen und Pullis, rein in die Badekleidung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verspricht am Wochenende zahlreiche Sonnenstunden – und ganz wenig Regen.

Am Freitag schnellt das Thermometer in Hamburg auf maximal 25 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Trotzdem sind leichte Schauer möglich. Dazu weht eine schwache Brise. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen deutlich: auf 13 bis 9 Grad. Über den Hamburger Nachthimmel ziehen Wolken. In den frühen Morgenstunden können Nebelschwaden auftauchen.

Der Samstag übertrifft sogar den Freitag: wolkenlos, trocken und heiß – bis zu 28 Grad sind in Hamburg zu erwarten. Da bringt auch der schwache Südwind kaum Abkühlung. Erst in der Nacht ziehen vereinzelt Wolken auf. Die Temperaturen fallen auf 14 bis 10 Grad.

Auch am Sonntag ist keine Abkühlung in Sicht: Die Höchstwerte erreichen 24 Grad in Hamburg. Doch die Aussicht wird etwas getrübt: Im Verlauf des Tages ist mit Regen und Sprühregen zu rechnen. Die Nacht zum Montag bleibt trocken, vereinzelt ziehen Wolken vorbei. Die Tiefstwerte liegen in der Hansestadt zwischen 11 und 7 Grad. (mp)