Der Sommer kommt: Diese sieben Freibäder sind ab Freitag in Hamburg geöffnet!

Endlich wieder draußen baden! Zum langen Sonnen-Wochenende startet Hamburg in die Freibadsaison. Los geht es in Winterhude.

Am Donnerstag öffnet mit dem Naturbad Stadtparksee das erste klassische Sommerfreibad der Stadt. Täglich von 12 bis 20 Uhr können Hamburger dort wieder unter freiem Himmel schwimmen und entspannen.

Freibäder in Hamburg: Bad im Stadtpark eröffnet

Damit ist der Startschuss für die Freibadsaison gefallen: Neben dem Stadtparksee sind auch die sechs Ganzjahresfreibäder geöffnet. Dazu zählen das Festland in Altona, das Parkbad in Volksdorf, das MidSommerland in Harburg, das Holthusenbad in Eppendorf, das Billebad in Bergedorf sowie das Kaifu-Bad in Eimsbüttel. Insgesamt gibt es damit sieben Bäder, in denen man Open-Air-Schwimmen genießen kann.

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Während das Naturbad aktuell noch mit frischen 12 Grad Wassertemperatur für echte Hartgesottene gedacht ist, bieten die Ganzjahresfreibäder angenehmere 25 Grad.

Weitere Freibäder in Hamburg noch geschlossen

Weitere Sommerbäder bleiben vorerst noch geschlossen. Bäderland will flexibel auf die Wetterlage reagieren und weitere Standorte erst öffnen, wenn die Temperaturen stabil hoch genug sind.

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Für Badegäste ist außerdem ein Extra geplant: Kostenlose Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 wird in fünf Freibädern bereitstehen – am Stadtparksee, im Kaifu-Bad, in Billstedt, im Bondenwald und im Familienbad Rahlstedt. (rei)