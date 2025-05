Es sieht auf den ersten Blick aus wie ein weiteres Baustellengerüst – doch dahinter verbirgt sich ein neuer Ort zum Spielen und Erkunden. Am Freitag eröffnete Bausenatorin Karen Pein (SPD) zusammen mit vielen anderen Akteuren den „spielGarten“ an der St. Petrikirche. Was verbirgt sich dahinter? Direkt daneben befindet sich jedenfalls eine Baustelle der Energiewerke, doch laut Hamburgs Innenstadtkoordinatorin Elke Pahl-Weber soll genau das ein großer Pluspunkt sein.