Diesen Schmerz kennen viele: die Suche nach einem Termin beim Arzt. Für gesetzlich Versicherte ist es oft eine Qual, Facharztpraxen abzuklappern. „Neue Patienten nehmen wir nicht!“, heißt es oft, bis dann doch jemand mal einen Termin hat – in vier, sechs, acht Wochen. Privat Versicherten geht es besser, heißt es oft. Ein Anruf – und am nächsten Tag sitzt man schon vor dem Doktor? Zwei MOPO-Reporterinnen haben den Test in Hamburg gemacht: gleiche Beschwerden, dieselbe Praxis, verschiedene Versicherungen. Wie viel schneller kommen Privatpatienten an Termine?