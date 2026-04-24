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Olympia-Fans am Jungfernstieg

Am Jungfernstieg haben sich Olympia-Fans versammelt. Foto: Florian Quandt

  • Neustadt
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Olympia-Demo am Jungfernstieg: mit TV-Moderator, Musik-Acts – und „Massen-Workout“

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Lasset die Spiele beginnen? Bis zum 31. Mai können die Hamburger abstimmen, ob die Stadt sich als Austragungsort für Olympische und Paralympische Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben soll. Die Briefwahlunterlagen wurden schon verschickt. Befürworter und Gegner ringen jetzt um Stimmen: Der Kampf „NOlympia“ gegen „OlympJA“ hat begonnen. Die Olympia-Fans organisieren am Freitagnachmittag eine Demo am Jungfernstieg mit prominentem Moderator, Musik-Acts – und einem „Massen-Workout“. Die MOPO ist dabei!

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