Auf der Jagd nach dem Phantom, das den HSV kaufen wollte

Der Mann, der sich bei Instagram ganz bescheiden „Maxximus“ nennt, lebt in einem Penthouse mit Blick über City und Alster. In der Tiefgarage stehen vier Luxusfahrzeuge. Seine 150.000 Euro teure Hochzeitsfeier fand im Hotel „Vier Jahreszeiten“ mit Star-Architekt Hadi Teherani und weiteren Promis statt. In Österreich, genauer in Innsbruck, ist den Geschäftspartnern von Matthias Siems die Feierlaune aber inzwischen vergangen. Der 42-Jährige Hamburger stieg einst als „Weißer Ritter“ beim angeschlagenen Fußball-Zweitligisten Wacker Innsbruck ein und hinterließ dort ein Trümmerfeld. In Hamburg wollte der Investor, der quasi aus dem Nichts kam, sogar die HSV-Anteile von Multi-Milliardär Klaus-Michael Kühne kaufen. Wer ist dieser Mann, der auftritt wie ein Superreicher und blitzschnell mit Anwälten droht? Die MOPO ging wochenlang auf Spurensuche und traf ihn schließlich selbst – den Phantom-Investor.

Matthias Siems fährt standesgemäß in einem grauen Porsche Turbo S vor. Er hat auch einen Ferrari 812 Superfast, einen Lamborghini und einen Bentley zur Verfügung. Wir treffen uns auf dem Harvestehuder Grundstück eines sehr wohlhabenden und bekannten Investors. Siems dagegen ist der große Unbekannte unter Hamburgs Investoren.

Eindrucksvoll: der Fuhrpark des Unternehmers Matthias Siems

Bei einer Pressekonferenz in Innsbruck, bei der er selbst auftrat, ließ er sich nicht fotografieren. Absolut ungewöhnlich. Er sagte dann noch den seltsamen Satz: „Wir sind auch aktiv dabei, uns zu verstecken.“

Star-Architekt entwarf ein Stadion

Dafür hatte Siems gigantische Pläne in der Tiroler Landeshauptstadt. Er zauberte einen spektakulären Stadion-Entwurf von Hamburgs Star-Architekten Hadi Teherani hervor, wollte in Innsbruck auch noch nebenbei 1000 Studentenwohnungen bauen.

2,9 Millionen Euro flossen schließlich tatsächlich an den Fußballverein, doch dann versiegte der Geldstrom aus Hamburg vorzeitig. Woran liegt’s, dass versprochene Zahlungen ausgeblieben sind, und welchen finanziellen Hintergrund hat Siems tatsächlich? Das fragen sich österreichische Journalisten seit Monaten und sogar der „Spiegel“ beschäftigte sich mit Wacker Innsbruck und Siems.

Der Hamburger Investor aber verweigert Auskünfte zu seinem Vermögen, schaltet Rechtsanwälte ein, will Veröffentlichungen verhindern. Warum?

Investor holte Ex-Nationalspieler Dennis Aogo

Aktuell ist die Situation bei Wacker Innsbruck festgefahren. Dabei hatte Siems die Hamburger Fußballgrößen Dennis Aogo und Jens Duve in die Geschäftsführung geholt. Doch sie blieben nur ein paar Monate. Beide äußern sich gegenüber der MOPO aktuell aber positiv über Siems.

Der Vorstand von Wacker Innsbruck dagegen entschuldigte sich am 1. Juni per Rundmail in aller Form bei Mitgliedern und Fans dafür, Matthias Siems als Investor an Bord geholt zu haben. Er würde, so der Vorstand, stetig „neue Ausreden“ parat haben, um seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen zu müssen.

Viel Stoff also für ein Gespräch mit dem geheimnisvollen Phantom-Investor. Beim Treff mit dem MOPO-Reporter in Harvestehude wirkt Siems extrem sportlich, Muskeln spannen unter dem weißen Oberhemd. Das 90-minütige Gespräch schwankt dann immer wieder zwischen zwei Extremen: Schweigen oder Wortschwall. Siems macht es dem Reporter nicht leicht.

Sitz von Siems‘ Unternehmen Taru ist der Neue Jungfernstieg 15 – direkt neben dem Hotel „Vier Jahreszeiten“.

Doch ein paar angebliche Fakten bekommt man doch serviert. Siems wurde in Stade geboren, Angehörige seiner gutbürgerlichen Familie leben aktuell in Bremervörde. Auf MOPO-Nach­frage wollen sie sich zu Matthias Siems nicht äußern. Bei seinen Auftritten im schönen Innsbruck hatte Siems erklärt, seine Mutter stamme aus einer wohlhabenden „hanseatischen Kaufmannsfamilie“.

Siems will drei Jahre bei der Bundeswehr gewesen sein. Bei den Fallschirmjägern. Doch seinen Dienstgrad weiß er nicht mehr so genau: „Drei Balken, Obergefreiter …“ Nach drei Jahren nur Obergefreiter? Dieser niedrige Mannschaftsdienstgrad hat übrigens nur zwei Balken auf der Schulter. Aber bei einer Eliteeinheit will Siems gewesen sein und sogar in West Point. Dort befindet sich die United Staates Military Academy, die legendäre Ausbildungsstätte der Elite der amerikanischen Heeres-Offiziere. Mysteriös, diese Angaben.

Dann hätte er Wirtschaftspsychologie studiert. Wo? Das will Siems nicht preisgeben.

Auf Nachfragen zu seinem Vermögen plaudert Siems dann plötzlich über seine Jugend. So mit 15, 16 Jahren habe er in Düsseldorf versucht das große Geld mit Kerosin zu machen. Er habe den Treibstoff für acht Euro/Tonne gekauft und wollte ihn für 70 Euro/Tonne weiterverkaufen. Hat irgendwie nicht geklappt.

Auch der Versuch während der Fußball-WM 2010 in Südafrika mit alten Mercedes-Fahrzeugen einen Taxi-Service aufzuziehen, sei gescheitert, erklärt Siems wortreich. Später sei er dann Unternehmensberater geworden und es hätte in einem Artikel über ihn geheißen: „Wenn der Siems kommt, gehen Leute …“

Und woher kommt der Wohlstand nun, mit dem Siems so offensiv potenzielle Geschäftspartner beeindrucken möchte?

Firmensitz ist am Neuen Jungfernstieg

Internet-Recherchen bringen Siems in Verbindung mit der Taru Group/Holding oder einem gleichnamigen „Family Trust“. „President“ war er da, laut Eintragung. Sitz: Neuer Jungfernstieg 15, gleich neben dem Hotel „Vier Jahreszeiten“.

Neben nichtssagenden Marketingtexten fand man auf der Seite vor Kurzem noch die Angabe von getätigten Investments in Höhe von gewaltigen 1,72 Milliarden Dollar und 215 abgeschlossenen Projekten in 12 Ländern. Als Geschäftsfelder wurden genannt: Online-Zahlungssysteme, Medizinisches Cannabis, Herz-Chirurgie, Anti-Terror Prevention oder e-sports.

Welche Firmen hier wo tätig sind, wurde allerdings verschwiegen. In Siems’Auftrag erklärte seine Anwältin später, der Kauf medizinischer Patente im Bereich Kardiologie sei aktuell „eine wichtige Aktivität“ der Taru Group. Hier sei der bekannte Hamburger Kardiologe Prof. Karl-Heinz Kuck als Berater tätig. Auf MOPO-Anfrage wollte sich Kuck nicht äußern.

Für das ehemalige Maritime Museum an der Elbchaussee hat sich Matthias Siems interessiert. Der Preis: 22 Millionen Euro.

Auf die Frage nach erfolgreich abgeschlossenen Projekten nennt die Anwältin das Wiener Unternehmen Gropyus. Bei dem Technologie-Unternehmen im Wohnungsbausegment handelt es sich um ein 2019 gegründetes Start-up, das nach eigener Auskunft keinen Gewinn macht. Eine Unternehmenssprecherin teilte der MOPO mit, Matthias Siems hält als „President“ der Taru Holding 3,4 Prozent von Gropyus.

Spannend wird es dann bei den auf der Taru-Website genannten Namen eines Beratergremiums: M.T. Siems-Rubenstein, P. Guggenheim, K. Griffin und Sheik M. Rashid Al Maktoum. Der letzte Name ist der des Herrschers von Dubai. Und Ken Griffin ist ein milliardenschwerer US-Hedge-Fonds-Manager. Damit konfrontiert erklärt Siems, die Website sei nicht aktuell, da hätte ein IT-Dienstleister einen Fehler gemacht.

Ach so? Man fühlt sich ein wenig für dumm verkauft.

Seine Anwältin ergänzt später, die Angaben stammten aus einem betriebsinternen Marketing-Dokument, das nie freigegeben worden sei. Und warum waren die Namen dann so lange im Internet auf der Firmen-Website weltweit einsehbar?

Auch dem seriösen hanseatischen Gastgeber in Harvestehude sind die Ausführungen seines Bekannten langsam peinlich. Inzwischen findet man im Internet übrigens unter „Taru Group“ nur noch das Video eines Kolibris.

Eine gute Stunde ist vergangen, wir fragen Siems, ob er aktuell in seinem Luxus-Penthouse zur Miete wohnt oder ob es sein Eigentum ist. „Eigentum“, erklärt Siems wie aus der Pistole geschossen.

Der MOPO liegt die Antwort des Hausbesitzers vor, er würde über seine MIETER grundsätzlich keine Auskunft geben.

Investor:„Ich bin ein schwieriger Typ.”

Das Gespräch wird zäh, der Mann ist nicht greifbar, wie Wackelpudding. Aus wortreichen Anworten ergeben sich nur viele neue Fragen. Am Ende auf dem Weg zu seinem Porsche aber lässt Siems so etwas wie Selbstkritik erkennen: „Ich bin ein schwieriger Typ, mache auch Fehler. Vielleicht sollte ich etwas offener sein …“

Der Unternehmer braust mit seinem 650-PS-Sportwagen davon und seine Anwältin droht bei negativer Berichterstattung mit „Schadensersatzansprüchen“ …