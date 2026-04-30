mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Pegelhäuschen

Das malerische kleine Pegelhäuschen vom Zollenspieker Fährhaus ist vom Anleger aus zu sehen. Foto: Florian Quandt

paidSonnen-Wochenende! 20 tolle Tipps für den Start in den Mai

kommentar icon
arrow down

Die Wetteraussichten für das lange Mai-Wochenende: gigantisch! Sonne satt und 22 Grad am Maifeiertag, am Samstag kann es sogar sommerliche 25 Grad warm werden – perfekt für Ausflüge zu geliebten Hamburger Highlights und zu Neuentdeckungen im Umland. Wir haben 20 Tipps zusammengestellt, vom Shantykonzert auf dem Spielbudenplatz über ein Spargelfest auf dem Cassenhof bis zum Mittelaltermarkt in Wedel. Mehr Mai geht nicht!




Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test