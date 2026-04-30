Die Wetteraussichten für das lange Mai-Wochenende: gigantisch! Sonne satt und 22 Grad am Maifeiertag, am Samstag kann es sogar sommerliche 25 Grad warm werden – perfekt für Ausflüge zu geliebten Hamburger Highlights und zu Neuentdeckungen im Umland. Wir haben 20 Tipps zusammengestellt, vom Shantykonzert auf dem Spielbudenplatz über ein Spargelfest auf dem Cassenhof bis zum Mittelaltermarkt in Wedel. Mehr Mai geht nicht!









