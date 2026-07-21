Am Dienstagmorgen wurde seine Leiche gefunden. Alles deutet auf Suizid hin. Damit entgeht der Mann, der sechs Menschen in einer Mutter-Kind-Einrichtung erschoss, seiner gerechten Strafe.

Fatih G. (45), der Mann, der mutmaßlich in Stade sechs Menschen erschossen hat. In der Türkei soll gegen ihn bereits wegen Sexualdelikten ermittelt worden sein, 2021 floh er demnach aus der U-Haft, wird seither von den türkischen Behörden gesucht. Olaf Wunder/türkische Justiz

Schon unmittelbar nach dem Stader Blutbad soll Fatih G. vorgehabt haben, sich selbst zu töten. Gut drei Wochen später ist der 45-Jährige tot: Ein Mitarbeiter der JVA Bremervörde fand den Mann, der Ende Juni in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Stade sechs Menschen erschossen haben soll, am Dienstagmorgen leblos in seinem Einzelhaftraum.

Nach Angaben des niedersächsischen Justizministeriums entdeckte der Stationsbedienstete den Gefangenen gegen 6.05 Uhr bei der morgendlichen Kontrolle. Ein herbeigerufener Notarzt stellte um 6.29 Uhr den Tod durch Strangulation fest.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen handelt es sich um einen Suizid. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Justizministerium nicht vor. Die genauen Umstände seines Todes werden untersucht. Die Angehörigen des 45-Jährigen und die Familien der sechs Getöteten wurden informiert.

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Vier der sechs Opfer von Stade: Die Jugendamtsmitarbeiter Lena G. (24, v.l.n.r.) und Suse T. (32, Name geändert) sowie Ilka L. und Michael Sch. von Mutter-Kind-Einrichtung in der Dankersstraße, in der sich das Blutbad ereignete. Olaf Wunder/Stethu GmbH/GoFundMe/X

Konflikt um die drei Monate alte Tochter

Hintergrund des Blutbads vom 29. Juni war ein erbitterter Konflikt um die damals drei Monate alte Tochter von Fatih G.

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Das Baby war im Frühjahr mit einer Hirnblutung in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht worden. Ärzte äußerten den Verdacht, das Kind könne ein Schütteltrauma erlitten haben. Daraufhin wurden das Jugendamt und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Die Eltern bestritten, das Baby misshandelt zu haben. Sie erklärten, der Vater sei versehentlich mit seinem Kopf gegen den Kopf des Kindes gestoßen. Das Familiengericht entzog den Eltern zunächst das Sorgerecht. Später wurden Mutter und Tochter in einer betreuten Mutter-Kind-Einrichtung in der Dankersstraße in Stade untergebracht.

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Gegen diese Entscheidung wehrten sich die Eltern. Sie wollten, dass die Familie wieder zusammenleben kann.

Gespräch über die Zukunft des Babys verlief zunächst ruhig

Am 29. Juni ließ sich Fatih G. von einer Unterstützerin der Familie nach Stade fahren. In der Einrichtung war ein Hilfeplangespräch angesetzt. Behördenmitarbeiter und Beschäftigte der Einrichtung wollten mit den Eltern besprechen, wie es mit der Unterbringung von Mutter und Kind weitergehen sollte und unter welchen Bedingungen der Vater seine Tochter sehen durfte.

Zahlreiche Menschen schlossen sich einem Trauermarsch in Stade an. Carsten Neff/dpa

Das Gespräch verlief nach bisherigen Erkenntnissen zunächst ruhig. Auch als deutlich wurde, dass Mutter und Baby vorerst nicht mit ihm nach Hause zurückkehren würden, soll Fatih G. gefasst geblieben sein. Dann verließ er das Gebäude, ging zum Auto und holte eine Pistole. Mit der Waffe kehrte er in die Einrichtung zurück. Noch vor dem Gebäude soll er den Leiter der Einrichtung erschossen haben. Anschließend ging er zurück in den Besprechungsraum, forderte seine Partnerin auf, das Zimmer zu verlassen, und eröffnete das Feuer.

Vier Frauen und zwei Männer wurden getötet. Bei den Opfern handelte es sich um Beschäftigte des Jugendamts und der Mutter-Kind-Einrichtung. Fünf Menschen starben noch am Tatort, ein sechstes Opfer später im Krankenhaus. Die Partnerin des Tatverdächtigen und das gemeinsame Baby überlebten. Nach eigenen Angaben hatte Fatih G. anschließend vor, sich selbst zu töten. Diesen Plan konnte er jedoch nicht umsetzen, weil er sämtliche Munition verschossen hatte.

Flucht endete auf der B73

Nach den Schüssen lief Fatih G. zurück zu dem Mercedes, mit dem ihn die Unterstützerin nach Stade gefahren hatte. Mit der leeren Pistole soll er die Frau bedroht und sie gezwungen haben, loszufahren. Ein Polizeibeamter versuchte, den Wagen zu stoppen, indem er auf die Reifen schoss. Der Mercedes fuhr zunächst weiter. Etwa 20 Minuten später wurde das Fahrzeug auf der B73 bei Haddorf gestoppt. Spezialkräfte nahmen Fatih G. fest.

Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des sechsfachen Mordes erlassen. Die Staatsanwaltschaft sah Anhaltspunkte für Heimtücke und niedrige Beweggründe. Seit dem Tag der Tat befand sich der 45-Jährige in Untersuchungshaft in der JVA Bremervörde.

Am Dienstag bestätigte die Staatsanwaltschaft Stade, dass gegen Fatih G. auch in der Türkei tatsächlich ein Haftbefehl vorlag. Darüber hatten mehrere Medien, darunter die MOPO, bereits kurz nach dem Blutbad berichtet.

Nachforschungen der Staatsanwaltschaft mithilfe des Bundesinnenministeriums und des Auswärtigen Amts ergaben, dass der Haftbefehl allerdings nur innerhalb der Türkei galt und nicht international ausgeschrieben war. Deshalb tauchte er in den Fahndungssystemen deutscher Polizei- und Justizbehörden nicht auf.

Auch in der Türkei wurde Fatih G. gesucht

Fatih G. hat sich in seiner Zelle in Bremervörde erhängt. Der 45-Jährige hatte vor drei Wochen in Stade ein Blutbad angerichtet und sechs Menschen erschossen. Türkische Justiz

Die türkische Justiz suchte Fatih G. wegen mehrerer schwerer Vorwürfe. Bereits 2007 war dort wegen des Verdachts eines schweren Sexualdelikts gegen ihn ermittelt worden. Der mutmaßliche Vorfall soll sich in der Provinz Kahramanmaraş ereignet haben. Wie dieses Verfahren endete, ist nicht öffentlich bekannt.

Im Jahr 2021 befand sich Fatih G. wegen eines anderen Delikts in der Türkei in Untersuchungshaft. Aus dem Gefängnis soll ihm die Flucht gelungen sein. Anschließend entzog er sich der türkischen Justiz.

2022 kam ein weiterer schwerer Vorwurf hinzu. Fatih G. soll in Gaziantep eine Tochter aus einer früheren Beziehung sexuell missbraucht haben. Wegen seiner Flucht konnte er offenbar nicht zu den Vorwürfen vernommen werden. Das Verfahren wurde bei einem Strafgericht in Kahramanmaraş geführt.

Zu einem Prozess wird es nicht mehr kommen

Die Staatsanwaltschaft Stade hatte zuletzt daran gearbeitet, die Anklageschrift wegen des sechsfachen Mordes fertigzustellen. Mit dem Tod des Beschuldigten endet das Strafverfahren gegen ihn. Zu einem öffentlichen Prozess und einer gerichtlichen Aufarbeitung seiner mutmaßlichen Taten wird es nicht mehr kommen.

Damit bleiben viele Fragen zu dem Blutbad, seiner Vorbereitung und seinen Beweggründen unbeantwortet. Auch die Vorwürfe, wegen derer er in der Türkei gesucht wurde, werden zumindest vor deutschen Gerichten nicht mehr aufgearbeitet.

Die Ermittlungen gegen die beiden Frauen aus dem Umfeld von Fatih G. sind von seinem Tod zunächst unabhängig. Geprüft wird, ob sie von einer möglichen Tatvorbereitung wussten und welche Rolle sie unmittelbar vor und nach den tödlichen Schüssen spielten. Gegen beide lag zuletzt kein dringender Tatverdacht und damit auch kein Haftbefehl vor.