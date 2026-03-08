Die Tür öffnet sich, ein Mann, Mitte 30, dunkle Kleidung, stark zitternd und offensichtlich unter Drogeneinfluss kommt herein, kann sich kaum artikulieren. Er wirkt unberechenbar, eine gruselige Situation für die MOPO-Reporter, die direkt neben ihm stehen. Nicht aber für die Polizistin auf seiner anderen Seite. Schließlich ist das hier die Davidwache – und ihr Alltag. Die Arbeit ist anders auf dieser wohl berühmtesten Polizeistation Deutschlands, besonders. Und das bereits seit 185 Jahren, denn so lange gibt es die Wache schon. Warum mit Prostitution immer noch Probleme verbunden sind, was man für diesen Arbeitsplatz mitbringen muss, und ob der Kiez heute sicher ist, hat der aktuelle Chef der MOPO erzählt.





