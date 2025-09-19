Der Kiez hatte schon immer seine eigenen Regeln. Und schon immer gab es Gewalt. Doch die Häufigkeit und Hemmungslosigkeit, mit der Frauen begrapscht werden, Türsteher bepöbelt und andere Partygäste angegriffen, hat eine neue Dimension erreicht. Eine, die viele Kiezianer nicht mehr hinnehmen wollen. Mit einer Kampagne stehen sie auf gegen die zunehmende Gewalt und Respektlosigkeit auf der sündigen Meile. Wie sich die Lage verändert hat, zeigen nicht nur die Erfahrungen der Kiezianer, sondern auch die aktuellen Zahlen der Polizei.







