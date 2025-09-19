mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Polizisten stehen auf dem Hamburger Berg. (Symbolbild)

Polizisten stehen auf dem Hamburger Berg. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Jonas Walzberg

  • St. Pauli

paidGewalt und Belästigungen: Dem Kiez reicht es – „das muss ein Ende haben!“

kommentar icon
arrow down

Der Kiez hatte schon immer seine eigenen Regeln. Und schon immer gab es Gewalt. Doch die Häufigkeit und Hemmungslosigkeit, mit der Frauen begrapscht werden, Türsteher bepöbelt und andere Partygäste angegriffen, hat eine neue Dimension erreicht. Eine, die viele Kiezianer nicht mehr hinnehmen wollen. Mit einer Kampagne stehen sie auf gegen die zunehmende Gewalt und Respektlosigkeit auf der sündigen Meile. Wie sich die Lage verändert hat, zeigen nicht nur die Erfahrungen der Kiezianer, sondern auch die aktuellen Zahlen der Polizei.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test