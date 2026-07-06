Auf St. Pauli entsteht eine neue Großinstallation – mit mehreren hundert Quadratmetern LED-Fläche. Was dort ab September zu sehen sein wird.

Eine riesige Videoleinwand mitten auf dem Spielbudenplatz – in Kürze beginnen die Arbeiten dafür. Das Medienunternehmen „Ströer” und seine Tochtergesellschaft „BlowUp media” errichten auf St. Pauli eine ganz besondere Werbefläche.

Die Installation besteht aus mehr als 530 Quadratmetern LED-Fläche und verbindet mehrere Bildschirme mit einer dreidimensionalen Ecke. Durch digitale Fassadenelemente können Inhalte über mehrere Ebenen dargestellt werden.

Das Ziel: Werbekampagnen mit 3D-Effekten und großflächigen Animationen im öffentlichen Raum zu inszenieren. Durch das Konzept des „Immersive DOOH” soll Werbung nicht einfach nur gezeigt werden, sondern den öffentlichen Raum in ein Markenerlebnis verwandeln.

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Neue Videoleinwand auf dem Kiez

Als Standort für den neuen Bildschirm wurde die Fassade des Klubhauses St. Pauli am Spielbudenplatz 27–28 gewählt. Die bereits bestehende Medienfassade an dem Gebäude wird schon seit 2019 durch „BlowUp media” vermarktet.

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Der Spielbudenplatz sei laut dem Unternehmen mit Millionen Besuchern zudem einer der lebendigsten Orte des Landes. Dadurch entstehe nicht nur maximale Sichtbarkeit, sondern auch aufmerksamkeitsstarker Content. So könnten Werbekampagnen auch über soziale Medien große Reichweiten erzielen.

Die Bauarbeiten beginnen noch in diesem Monat. Dafür wird die bestehende Fassade des Gebäudes nahe des „Docks“ erneuert und erweitert. Nach mehreren Jahren der Planung können Werbekunden die neue Fläche voraussichtlich ab Mitte September buchen.

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Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen mit „The Whale“ im Hamburger Hauptbahnhof eine großformatige 3D-Werbefläche in der Wandelhalle in Betrieb genommen. Und auch der neue Vermarktungsraum auf dem Kiez bekommt einen Namen, er heißt „The Lighthouse“.