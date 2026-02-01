mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Telemichel

Das Besatzungsmitglied eines Hamburger Polizeihubschraubers hat dieses sensationelle Foto 2016 geschossen: Sonneuntergang mit Hamburg-Panorama. Foto: Polizei Hamburg

paidHamburgs Fernsehturm: Geschichte eines sensationellen Bauwerks

kommentar icon
arrow down

Am schönsten sieht er aus, wenn die Sonne hinter ihm untergeht. Dann steht er da als Silhouette, schlank und kühl, eine feste Größe in der Hamburger Skyline. Der Hamburger Fernsehturm, besser bekannt als „Telemichel“, ist einer der bekanntesten Aussichtspunkte Deutschlands – nur dass seit 2001 niemand mehr die Aussicht genießen durfte. Das aber soll sich nun bald wieder ändern.

Als der Heinrich-Hertz-Turm am 12. April 1968 erstmals für Besucher öffnet, steht Hamburg Kopf. Schon früh am Morgen bilden sich lange Schlangen an der Feldstraße. Wer Glück hat, gehört zu den ersten 500 Gästen und fährt kostenlos nach oben. Alle anderen zahlen zwei Mark – und bekommen dafür ein Erlebnis, das damals seinesgleichen sucht: In nur 24 Sekunden schießen die Fahrstühle auf 124 Meter Höhe. Manche Besucher weigern sich zunächst auszusteigen, weil sie nicht glauben können, dass die Fahrt schon vorbei ist. Andere kämpfen beim Weg nach unten mit Ohrendruck und flauem Magen. Die Geschwindigkeit selbst wird zur Attraktion.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test