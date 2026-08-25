Obstklau, Kamera-Zoff und Pinkel-Aktion lassen Streit im Kleingarten eskalieren. Teil vier der großen MOPO-Serie zu Terror-Nachbarn.

Ausgerechnet in der Barmbeker Kleingartenkolonie „Fortschritt und Schönheit“ ist vom friedlichen Miteinander nicht mehr viel übrig. Seit Monaten liefern sich eine ehemalige Pächterin, ihr Gartennachbar und der Vereinsvorstand einen erbitterten Streit. Es geht um Äpfel, Überwachungskameras, Beleidigungen – und menschlichen Urin.

Begonnen hatte alles Ende 2025. Ursula Prochnow (71) nahm Äpfel vom Baum ihres Gartennachbarn. Das gibt sie auch unumwunden zu. Es seien allerdings nur vier Früchte gewesen, sagt sie. Der Nachbar behauptet dagegen in einer Anzeige, Prochnow habe rund 15 Kilogramm Äpfel mitgenommen. Als Beleg legte er Aufnahmen seiner Überwachungskamera vor. „Uschi“ Prochnow dazu: „Hah! Von wegen. So viel trägt doch der ganze Baum nicht.“

Prochnow verschüttete Urin unter den Kirschbäumen

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Neun Tage später betrat Prochnow erneut das Grundstück des Nachbarn. Diesmal verschüttete sie im Wurzelbereich seiner Kirschbäume eine Flüssigkeit. Angeblich handelte es sich um menschlichen Urin. Prochnow widerspricht nicht, sondern stellt nur die Wortwahl klar: „Nein, das war Pisse!“

Nachbarschaftsstreit in Zahlen Hamburg liegt bundesweit auf Platz zwei: 66 Prozent der befragten Hamburgerinnen und Hamburger haben schon mindestens einmal Streit mit ihren Nachbarn erlebt. Nur in Bremen ist der Anteil mit 71,43 Prozent höher. Im Durchschnitt aller Bundesländer liegt der Wert bei 54,07 Prozent. Jeder fünfte Hamburger war schon mehrfach betroffen: 20 Prozent der Befragten in Hamburg berichten von mehreren Nachbarschaftsstreitigkeiten. Deutschlandweit sind es 14,4 Prozent. Lärm sorgt am häufigsten für Ärger: In Hamburg nennen 54,55 Prozent derjenigen, die schon Nachbarschaftsstreit erlebt haben, Lärm oder Ruhestörung als Auslöser. Bundesweit sind es 42,66 Prozent. Auch Kinder können zum Streitthema werden: 15,15 Prozent der Hamburger Befragten mit Nachbarschaftskonflikten nennen das Verhalten von Kindern als Ursache. Weitere häufige Streitpunkte in Deutschland sind Haustiere, falsch abgestellte Fahrzeuge, Bäume und Hecken, Grundstücksgrenzen oder die Müllentsorgung. Junge Menschen geraten häufiger mit Nachbarn aneinander: Deutschlandweit haben 63,28 Prozent der 18- bis 24-Jährigen schon mindestens einen Nachbarschaftsstreit erlebt. 22,66 Prozent dieser Altersgruppe sogar mehrere. Bei den Menschen ab 55 Jahren sind es deutlich weniger: 42,47 Prozent hatten mindestens einen Streit, 6,96 Prozent mehrere. Quelle: Die Zahlen stammen aus einer repräsentativen Umfrage der Allianz Direct Hausratversicherung.

Ihre ungewöhnliche Erklärung: Sie habe herausfinden wollen, welchen Bereich die Kamera des Nachbarn erfasse. Prochnow vermutete, dass das Gerät unerlaubt auch ihre eigene Parzelle filme. Der Vereinsvorstand sah in der Aktion dagegen einen gezielten Racheakt.

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Am 8. Januar 2026 erhielt die Rentnerin die außerordentliche fristlose Kündigung. Als Gründe nannte der Verein „vorsätzliche Sachbeschädigung und Störung des Gartenfriedens“. Das Ausbringen von Eigenurin sei eine unzumutbare Belästigung. Im Kündigungsschreiben heißt es: „Vorsätzliche Racheakte zerstören den Frieden in der Kolonie.“

„Asozialer und Judenfeind!“

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Der Vorstand berichtete außerdem von weiteren massiven Vorfällen und Beleidigungen. In einer Anzeige heißt es, Prochnow habe ihren Nachbarn als „Asozialer und Judenfeind“ bezeichnet. Sie selbst stellt den Wortwechsel anders dar: Da sie jüdische Wurzeln habe, habe sie ihn gefragt, ob er ein Judenfeind sei.

Und so ging es munter weiter. Nix mehr mit Harmonie in der begehrten Kleingarten-Anlage mit 116 Parzellen. Der Vorstand stellte eine „Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses“ fest. Am 26. März hat Frau Prochnow ihren 450 Quadratmeter großen Kleingarten, in den sie seit 2020 nach eigenen Angaben rund 25.000 Euro gesteckt hat, zurückgegeben. Doch schon droht neuer Ärger um die Frage, wer nun nach der Übergabe wem noch Geld schuldet. Die „Apfeldiebin“ hat den „Landesbund der Gartenfreunde in Hamburg“ angerufen mit der Bitte, den Sachverhalt zu klären.

Dort ist man um Ausgleich bemüht, und ein Mitarbeiter schrieb vor Kurzem an Frau Prochnow: „Versuchen Sie, so gut es geht, die Ruhe zu bewahren und sich mit schöneren Dingen abzulenken.“