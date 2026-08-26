Briefkästen wurden sabotiert, Beleidigungen tauchten auf, sogar das Jugendamt erschien. Teil fünf der großen MOPO-Serie zu Terror-Nachbarn.

Astrid Feldhusen (l.), Selina Egeler und ihr Mann David berichten von Sabotage im Wohnhaus. Unbekannte machen Schlösser mit Sekundenkleber unbrauchbar, beschmieren Briefkästen und werfen Zettel mit Drohungen rein. Olaf Wunder

Wer nach Hause kommt, will seine Ruhe. Für mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Langenhorn ist die jedoch längst vorbei. Immer wieder werden Schlösser an Briefkästen, Wohnungs- und Haustüren mit Kleber sabotiert, Treppengeländer beschmiert. Auf Briefkästen prangen hakenkreuzähnliche Zeichen und Beleidigungen. Und längst bleibt es nicht bei Sachbeschädigungen: Die Bewohner zeigen sich gegenseitig an. Ein Nachbarschaftskrieg, der das Leben in diesem Haus zur Zumutung macht.

Begonnen hat alles im Oktober 2024, als bei Mieterin Astrid Feldhusen (65) wiederholt das Internet ausfiel. Dreimal rückte ein Techniker an. Er soll den Verdacht geäußert haben, dass das Glasfaserkabel im Bereich einer bestimmten Wohnung durchtrennt worden sei.

Mit einem zerstörten Glasfaserkabel fing alles an

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Beweise gab es nicht. Trotzdem stellte Feldhusen die betreffende Mietpartei zur Rede. Die Nachbarn bestritten jedoch vehement, etwas mit den Schäden zu tun zu haben. Danach, so erzählen Feldhusen und ihre Nachbarin Selina Egeler (35), habe sich der Konflikt weiter zugespitzt.

Nachbarschaftsstreit in Zahlen Hamburg liegt bundesweit auf Platz zwei: 66 Prozent der befragten Hamburgerinnen und Hamburger haben schon mindestens einmal Streit mit ihren Nachbarn erlebt. Nur in Bremen ist der Anteil mit 71,43 Prozent höher. Im Durchschnitt aller Bundesländer liegt der Wert bei 54,07 Prozent. Jeder fünfte Hamburger war schon mehrfach betroffen: 20 Prozent der Befragten in Hamburg berichten von mehreren Nachbarschaftsstreitigkeiten. Deutschlandweit sind es 14,4 Prozent. Lärm sorgt am häufigsten für Ärger: In Hamburg nennen 54,55 Prozent derjenigen, die schon Nachbarschaftsstreit erlebt haben, Lärm oder Ruhestörung als Auslöser. Bundesweit sind es 42,66 Prozent. Auch Kinder können zum Streitthema werden: 15,15 Prozent der Hamburger Befragten mit Nachbarschaftskonflikten nennen das Verhalten von Kindern als Ursache. Weitere häufige Streitpunkte in Deutschland sind Haustiere, falsch abgestellte Fahrzeuge, Bäume und Hecken, Grundstücksgrenzen oder die Müllentsorgung. Junge Menschen geraten häufiger mit Nachbarn aneinander: Deutschlandweit haben 63,28 Prozent der 18- bis 24-Jährigen schon mindestens einen Nachbarschaftsstreit erlebt. 22,66 Prozent dieser Altersgruppe sogar mehrere. Bei den Menschen ab 55 Jahren sind es deutlich weniger: 42,47 Prozent hatten mindestens einen Streit, 6,96 Prozent mehrere. Quelle: Die Zahlen stammen aus einer repräsentativen Umfrage der Allianz Direct Hausratversicherung.

Briefkastenschlösser wurden verklebt, benutzte Taschentücher in die Post gesteckt, das Schloss der Treppenhaustür unbrauchbar gemacht. Später lagen Zettel mit der Aufschrift „Stirb“ in den Briefkästen, auf die Türen der Briefkästen wurden Begriffe wie „Nazi“ und „Hure“ gekritzelt. Wer dafür verantwortlich ist – nicht nachweisbar, denn niemand wurde auf frischer Tat ertappt.

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Wenig später erhielten Astrid Feldhusen und das Ehepaar Egeler eine Vorladung der Polizei. Der Vorwurf: Sie sollen beleidigende und bedrohliche E-Mails verschickt haben. Beide bestreiten das. Selina Egeler erstattete Gegenanzeige wegen Verleumdung.

Anruf beim Jugendamt: Die Nachbarn misshandeln ihre Kinder

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Der bisherige Höhepunkt dann vor wenigen Wochen: Das Jugendamt meldete sich, weil ein Hinweis eingegangen sei, dass Selina Egeler und ihr Mann David (37) ihre vier Kinder körperlich und psychisch misshandeln würden. „Dabei haben wir unsere Kinder noch nie geschlagen!“, sagt Egeler empört. „Jetzt reicht es. Das lasse ich mir nicht mehr bieten.“ Dem Vermieter, der SAGA, teilte sie mit, es sei für sie unzumutbar, länger in dem Haus zu leben. Die SAGA will sich nun um eine Ersatzwohnung kümmern.

Übrigens: Die MOPO suchte die Mietpartei auf, gegen die sich der Verdacht richtet, für Sabotage und Verleumdungen verantwortlich zu sein. Die Frau, die die Tür öffnete, sagte, sie werde jetzt die Polizei rufen – noch bevor der Reporter überhaupt den Grund seines Besuchs erklären konnte.