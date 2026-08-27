In Hollern-Twielenfleth hielt ein Bewohner jahrelang Polizei, Feuerwehr sowie Anwohner in Atem. Sechster und letzter Teil der MOPO-Serie zu Terror-Nachbarn.

Zwei direkt nebeneinander liegende Einfamilienhäuser in Hollern-Twielenfleth bewohnt der „Axtmann“. Beide sind völlig verwahrlost. Olaf Wunder

Im Alten Land ist er als „der Axtmann“ bekannt. Seinen Spitznamen bekam der Mann aus Hollern-Twielenfleth, weil er Menschen bedroht und mit einer Axt randaliert haben soll. Seit etwa 2019 sorgte er in der Nachbarschaft regelmäßig für Aufsehen.

Er beschädigte Gebäude und Straßenschilder, häufte rund um sein Haus Müll an und verbrannte ihn. Innerhalb von zwei Jahren wurden rund 80 Vorfälle und Einsätze registriert.

80 Polizeieinsätze innerhalb von zwei Jahren

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Besonders angespannt war die Lage für eine benachbarte Wohneinrichtung für Alkoholkranke. Deren Leiter fürchtete, eines der Feuer könne auf das reetgedeckte Haus mit rund 30 Bewohnern übergreifen.

Nachbarschaftsstreit in Zahlen Hamburg liegt bundesweit auf Platz zwei: 66 Prozent der befragten Hamburgerinnen und Hamburger haben schon mindestens einmal Streit mit ihren Nachbarn erlebt. Nur in Bremen ist der Anteil mit 71,43 Prozent höher. Im Durchschnitt aller Bundesländer liegt der Wert bei 54,07 Prozent. Jeder fünfte Hamburger war schon mehrfach betroffen: 20 Prozent der Befragten in Hamburg berichten von mehreren Nachbarschaftsstreitigkeiten. Deutschlandweit sind es 14,4 Prozent. Lärm sorgt am häufigsten für Ärger: In Hamburg nennen 54,55 Prozent derjenigen, die schon Nachbarschaftsstreit erlebt haben, Lärm oder Ruhestörung als Auslöser. Bundesweit sind es 42,66 Prozent. Auch Kinder können zum Streitthema werden: 15,15 Prozent der Hamburger Befragten mit Nachbarschaftskonflikten nennen das Verhalten von Kindern als Ursache. Weitere häufige Streitpunkte in Deutschland sind Haustiere, falsch abgestellte Fahrzeuge, Bäume und Hecken, Grundstücksgrenzen oder die Müllentsorgung. Junge Menschen geraten häufiger mit Nachbarn aneinander: Deutschlandweit haben 63,28 Prozent der 18- bis 24-Jährigen schon mindestens einen Nachbarschaftsstreit erlebt. 22,66 Prozent dieser Altersgruppe sogar mehrere. Bei den Menschen ab 55 Jahren sind es deutlich weniger: 42,47 Prozent hatten mindestens einen Streit, 6,96 Prozent mehrere. Quelle: Die Zahlen stammen aus einer repräsentativen Umfrage der Allianz Direct Hausratversicherung.

Bei einer gemeinsamen Aufräumaktion von Landkreis, Gemeinde und Polizei wurden schließlich rund 20 Kubikmeter Müll von dem Grundstück entfernt. Dabei stießen die Helfer auf Stolperdrähte und Stacheldraht.

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Auch strafrechtlich beschäftigte der Mann die Behörden. 2023 kam der „Axtmann“ ins Gefängnis, weil er eine Geldstrafe von 3000 Euro wegen Widerstands gegen einen Vollstreckungsbeamten und Diebstahls nicht bezahlt hatte. Eine zwangsweise Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung war zuvor gescheitert.

Nach seiner Entlassung entspannte sich die Lage zunächst nicht. Zeitweise wurde die Polizei mehrmals pro Woche zu dem Grundstück gerufen.

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Grube vor dem Haus, offene Stromkabel im überfluteten Keller

Im Frühjahr 2025 erging sogar eine Warnung an Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste. Vor dem Haus soll sich eine etwa 1,50 Meter tiefe Grube befunden haben, die mit einer Fußmatte getarnt war. Zwei Menschen sollen hineingetreten sein.

Auch im Gebäude gab es offenbar Gefahrenstellen: Im teilweise überfluteten Keller hingen offene Stromkabel. Das Betreten des Grundstücks galt deshalb als riskant.

Inzwischen ist es um den „Axtmann“ still geworden. Neue Polizeieinsätze oder Anzeigen gibt es seit einiger Zeit nicht.

Im Ort wird darüber spekuliert, warum die jahrelange Serie abgerissen ist. Einige erzählen, der Mann habe inzwischen eine Freundin. Andere Gerüchte besagen, er sei nach Stade gezogen.

In Hollern-Twielenfleth jedenfalls ist Ruhe eingekehrt. Vorerst.