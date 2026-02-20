Der erste Kuss? Auf dem Kirchentag!

Mark Möller ist Diakon an der Flussschifferkirche im Hafen. Auf seine Hamburger Lieblingsperson angesprochen, fällt ihm in erster Linie seine Oma ein. Doch auch zum Christen- wie zum Hanseatentum hat er interessante Meinungen. Wie er tickt, verrät er im MOPO-Fragebogen.

1. Sie könnten einen Tag in Hamburg alles ändern – was würden Sie als Erstes tun?

Ich würde in der Bürgerschaft und der Öffentlichkeit für einen breit und mittelfristig angelegten Gesprächs- und Klärungsprozess über die Zukunft der Zivilgesellschaft werben. Ob im Sozialen, im Klima- oder Friedensengagement, in der Sozialraumgestaltung … Demokratie lebt von einer aktiven Zivilgesellschaft.

2. Wer ist Ihr Lieblingshamburger oder Ihre Lieblingshamburgerin?

Natürlich ist für mich als Diakon Johann Hinrich Wichern schon nah dran. Ich glaube, ich könnte herrlich mit ihm streiten und sehr viel von ihm lernen. Aber als Erstes fällt mir bei der Frage schon meine Oma ein. Eine tolle, herzliche Frau, die einige schlimme Dinge erleben musste und als junge Frau in ein für sie schon damals antiquiertes Frauenbild gepresst wurde. Und doch erlebte ich sie nie als Opfer, sondern als eine starke, verbindende und warme Person.

3. Was ist Ihr liebstes Hamburg-Klischee?

Dass wir eher steif und bodenständig sind. Dabei sind wir in Wahrheit sehr häufig Romantiker:innen und Schwärmer:innen. Ich meine, wie oft hört man in Hamburg: Unsere Stadt ist die schönste Stadt der Welt?

4. Welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – welche ist völlig überschätzt?

Ich finde ja, dass Pannfisch nicht so das Besondere ist. Unverzichtbar, und da gibt’s für mich keine Diskussionen, ist das Moin! Gerne mit einem langen „M“ und einem kurzen „oin“.

5. Welche drei Dinge machen Sie glücklich?

Gute Begegnungen mit Freund:innen oder auch fremden Menschen. Hoffnungsschimmer. Schöne längere Radtouren

6. An welchem Ort hatten Sie Ihren ersten Kuss?

Kirchentag, nicht in Hamburg, mitten in der Nacht auf einer Treppe. Sehr aufregend.