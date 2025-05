„Der Dino ist zurück!“ So reagiert Hamburg auf den HSV-Aufstieg

Der HSV hat den Bundesliga-Aufstieg geschafft. Dem FC St. Pauli fehlt noch ein Punkt, um in der ersten Liga zu bleiben. Präsident Oke Göttlich hofft schon auf ein Stadtderby in der nächsten Saison. Die Reaktionen nach dem Kantersieg gegen Ulm.

Auch beim FC St. Pauli freut man sich über die Bundesliga-Rückkehr des Stadtrivalen Hamburger SV. „Wir wissen, dass diese Liga hart ist. Und wir wissen auch, dass wir alles zusammennehmen müssen, um diese Liga erfolgreich abzuschließen und uns dann auf ein Hamburger Derby freuen zu können. Herzlichen Glückwunsch an den HSV!“, sagte Präsident Oke Göttlich am Samstagabend im ZDF-Sportstudio.

HSV-Aufstieg: So reagiert Hamburg

Den Hamburger Fußball-Fans sei es „total wichtig“, zwei Erstliga-Clubs in der Stadt zu haben, sagte Göttlich. „Und obwohl wir eine Rivalität in der Stadt haben, verstehen wir uns auf der Ebene der Funktionäre anständig. Dieses Miteinander ist wichtig“, betonte der St.-Pauli-Präsident und verband das mit einer politischen Botschaft: „Insgesamt wünschen wir uns vielleicht sogar in der gesamten Republik eher Hamburger politische Verhältnisse als andere.“

Der FC St. Pauli stieg bereits im vergangenen Jahr in die Bundesliga auf. Aus den beiden letzten Spielen bei Eintracht Frankfurt an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) und gegen VfL Bochum am letzten Spieltag benötigt der Tabellen-14. noch einen Punkt, um den Klassenerhalt zu sichern.

„Was für ein Abend im Volkspark!“

Der Hamburger Musiker und langjährige HSV-Stadionsänger Lotto King Karl veröffentlichte auf Facebook einen Gratulationspost. Neben Glückwünschen fürs Team lobte er besonders Trainer Polzin: „Keine große Fresse dieses Mal, sondern ein fokussierter Trainer mit großer Rückendeckung, dem die neue Führung das Vertrauen gegeben hat.“

Hamburgs Erster Bürgermeister und HSV-Fan Peter Tschentscher (SPD) gratulierte seiner Mannschaft via Instagram: „Der Dino ist zurück! Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg und viel Erfolg in der 1. Fußball-Bundesliga, @hsv!“, schreibt Tschentscher dort.

„Was für ein Abend im Volkspark!“, verkündet Sportsenator Andy Grote (SPD) – eigentlich Fan des FC St. Pauli. „Nach 7 langen Jahren ist der HSV zurück in der 1. Bundesliga. Gratulation an die Mannschaft, Trainer und Verein. die diesen Erfolg mit Zusammenhalt und Entschlossenheit erkämpft haben! Ein großes Stück Fußballgeschichte wird jetzt wieder in der 1.Liga weitergeschrieben!“

HSV-Rauch im Vatikan

Auch Oppositionsführer Dennis Thering (CDU) ließ es sich nicht nehmen. „WIR SIND ZURÜCK – DER HSV IST ERSTKLASSIG! Für mich als HSV-Jugendfußballer ein ganz besonderer Moment am heutigen Abend“, schreibt Thering auf Instagram. Und weiter: „Ein riesiges Dankeschön an alle Fans, an das Team und an die gesamte HSV-Familie – dieser Erfolg gehört uns allen! Jetzt wird gefeiert, aber morgen beginnt die Mission: Bundesliga!“ Dazu postete der CDU-Politiker ein Foto von sich aus seiner Jugend – natürlich im HSV-Trikot.

Ein anderer ließ gänzlich die Bilder für sich sprechen. Der Hamburger TV-Koch und Gastronom Steffen Henssler postete ein (bearbeitetes) Foto des Schornsteins der Sixtinischen Kapelle im Vatikan, aus dem schwarz-weiß-blauer Rauch aufsteigt – eine Anspielung auf die Wahl des neuen Papstes.

Die S-Bahn Hamburg reagierte auf ihre Art auf den Aufstieg. Auf Instagram zeigte sie ein Foto der Umbenennung der Stadion-Station Stellungen. Der neue Name: „Erste-Ligalingen“. (doe/dpa)