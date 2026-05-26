„Der Coolste”: Hamburger Polizist wird zum Internetstar

Er schwingt die Hüften und hebt die Arme: Ein Polizist aus Hamburg geht gerade mit seiner Tanzeinlage auf einem Schulfest in Wilhelmsburg viral. Einige Anwesende filmten den Auftritt und luden Videos davon in den sozialen Medien hoch – dort wird der tanzende Polizist jetzt zum Star. Die MOPO hat nachgefragt, wie es zu dem Auftritt kam.

„Das ist der coolste und beste Polizist, den ich kenne“, schreibt TikTok-Nutzerin „Julia Simon“ unter das Video des Polizisten. Aus den Boxen im Hintergrund erklingt „Billie Jean“ von Michael Jackson, während der Uninformierte mit seinen Tanzmoves für Stimmung sorgt.

Bisher hat allein dieses Video mehr als 288.000 Aufrufe und fast 700 Kommentare – viele kennen den Polizisten offenbar und freuen sich über die Aktion. „Bester Polizist in Wilhelmsburg“, schreibt eine Nutzerin, und fast 600 andere geben dem Kommentar ein „Herz“. Ein anderer schreibt: „Sowas brauchen wir: Spaß, Respekt und gutes Miteinander. Mensch sein einfach.“ Aber wer ist der beliebte Polizist?

Stadtteilpolizist aus Wilhelmsburg wird Internetstar

Mitten auf dem Hof der Nelson-Mandela-Schule hatte Stadtteilpolizist André Marx bei einem Fest am vergangenen Dienstag ganz spontan losgelegt. „Als Stadtteilpolizist und ‚Cop4You‘ ist es mir wichtig, auf Menschen zuzugehen und auch mal neue Wege auszuprobieren“, sagt der Polizeioberkommissar auf MOPO-Anfrage. „Umso mehr freut es mich, dass ich in diesem Fall den Takt vorgeben und mit meiner Tanzeinlage für gute Stimmung sorgen konnte.“

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In Hamburg wird jede Schule von einem ‚Cop4You‘ betreut. Das Projekt soll die Zusammenarbeit von Schulen und Polizei fördern, um gemeinsam Maßnahmen gegen Jugendkriminalität umzusetzen.