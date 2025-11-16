56 Jahre lang wurden im Olympischen Feuer („O-Feuer“) am Schulterblatt Gyros und Tzatziki serviert, doch seit Ende September sind die Türen des beliebten Restaurants für immer geschlossen, die Scheiben abgeklebt. Das „O-Feuer“ ist eine von mehreren alteingesessenen Institutionen, die die Sternschanze zuletzt verlassen mussten – ein Grund dafür sind die schwindelerregenden Mieten, die sich fast nur noch Ketten leisten können. Über den brutalen Wandel eines Hamburger Stadtteils, der sich immer wieder neu erfunden hat.





