Brutaler Wandel im Viertel: „Der Charme der Schanze geht verloren“
56 Jahre lang wurden im Olympischen Feuer („O-Feuer“) am Schulterblatt Gyros und Tzatziki serviert, doch seit Ende September sind die Türen des beliebten Restaurants für immer geschlossen, die Scheiben abgeklebt. Das „O-Feuer“ ist eine von mehreren alteingesessenen Institutionen, die die Sternschanze zuletzt verlassen mussten – ein Grund dafür sind die schwindelerregenden Mieten, die sich fast nur noch Ketten leisten können. Über den brutalen Wandel eines Hamburger Stadtteils, der sich immer wieder neu erfunden hat.
