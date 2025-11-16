mopo plus logo
Das Schulterblatt im Hamburger Stadtteil Sternschanze ist vor allem von Gastronomie geprägt.

Das Schulterblatt im Hamburger Stadtteil Sternschanze ist vor allem von Gastronomie geprägt. Foto: imago/Jürgen Ritter

  • Sternschanze

paidBrutaler Wandel im Viertel: „Der Charme der Schanze geht verloren“

56 Jahre lang wurden im Olympischen Feuer („O-Feuer“) am Schulterblatt Gyros und Tzatziki serviert, doch seit Ende September sind die Türen des beliebten Restaurants für immer geschlossen, die Scheiben abgeklebt. Das „O-Feuer“ ist eine von mehreren alteingesessenen Institutionen, die die Sternschanze zuletzt verlassen mussten – ein Grund dafür sind die schwindelerregenden Mieten, die sich fast nur noch Ketten leisten können. Über den brutalen Wandel eines Hamburger Stadtteils, der sich immer wieder neu erfunden hat.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

