Rektoratsübergabe 1967

Die Professoren der Hamburger Universität und die Würdenträger der Stadt waren düpiert: Gerd Hinnerk Behlmer (rechts) und Detlev Albers kaperten mit dem inzwischen legendären Spruchband die Rektoratsübergabe 1967 im Audimax. Foto: ARBEITSSTELLE FÜR UNIVERSITÄTSGESCHICHTE

  • Rotherbaum

paidDer berühmteste Studenten-Spruch: Wie zwei Hamburger der Uni den „Muff” austrieben

Keine Parole der Rebellion an den Hochschulen hatte mehr Wirkung: Zwei junge Hamburger machten „Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren“ zum Symbol der deutschen Studentenbewegung. Vom Trauerstoff des erschossenen Studenten Benno Ohnesorg zum Symbol der Rebellion – der Banner war doppelt symbolträchtig. 58 Jahre später erinnert am Audimax eine kleine Gedenktafel an die legendäre Protestaktion – Anfang November weihte die Uni ihren neuen Gedenkort ein. Der Auftritt von Gerd Hinnerk Behlmer und Detlev Albers: ein Symbol des Widerstands gegen die NS-Vergangenheit deutscher Universitäten.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

