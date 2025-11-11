Keine Parole der Rebellion an den Hochschulen hatte mehr Wirkung: Zwei junge Hamburger machten „Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren“ zum Symbol der deutschen Studentenbewegung. Vom Trauerstoff des erschossenen Studenten Benno Ohnesorg zum Symbol der Rebellion – der Banner war doppelt symbolträchtig. 58 Jahre später erinnert am Audimax eine kleine Gedenktafel an die legendäre Protestaktion – Anfang November weihte die Uni ihren neuen Gedenkort ein. Der Auftritt von Gerd Hinnerk Behlmer und Detlev Albers: ein Symbol des Widerstands gegen die NS-Vergangenheit deutscher Universitäten.





