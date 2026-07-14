Zwischen Brücke 1 und Brücke 10 kennt ihn jeder, den „Hubi“, der seine ersten Einsätze als Kellner bei Barkassen-Meyer hatte. Heute ist Hubert Neubacher (54) Chef der traditionsreichen Reederei, Geschäftsführer der Abicht Elbreederei und für viele so etwas wie der Außenminister der Branche. Einer, der Leute zusammenbringt, gefragt wird, wenn es um Barkassen geht, und der Kunst, Kultur und Stars wie Robbie Williams und Tina Turner in den Hafen holt.

Wenn Hubi die Landungsbrücken entlanggeht, hier und da schnackt, wirkt es, als sei er nie woanders gewesen. Dabei kommt er aus einem Dorf in den Bergen der Steiermark. Mit 16 verließ er seine österreichische Heimat. Er war gelernter Kellner, schwul und wollte in die große, weite Welt. „Wo willst du da hin? Natürlich in die Großstadt.“

Seine große Freiheit begann allerdings erst mal deutlich kleiner. In einem Hotel auf Norderney. Von dort ging es über Bekannte nach Hamburg. Eigentlich wollte er nur für eine Saison bleiben. Daraus wurden 35 Jahre. Heute sagt Hubi: „Ich bin sehr glücklich mit allem, was ich hier habe machen dürfen, und will nicht mehr weg.“ Er sei Hamburger mit österreichischen Wurzeln.

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An Hubis 26. Geburtstag übernahm seine Chefin sein unfreiwilliges Coming-out

Schnell wurde die Hansestadt für ihn mehr als sein neuer Wohnort: Hier konnte er so leben, wie er wollte. Das Coming-out seiner Familie gegenüber hatte er allerdings erst Jahre später. Und das nicht freiwillig. Seine damalige Chefin bei Barkassen-Meyer, Ruth Junker, übernahm das kurzerhand.

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Es war an seinem 26. Geburtstag. Seine Mutter rief im Büro an, die Chefin ging ans Telefon. Man plauderte. Irgendwann fragte seine Mutter: „Meinst du, mein Hubert wird bald mal heiraten?“ Die Chefin erwiderte: „Hubert kann den Stefan ja nicht heiraten.“ Die Bombe war geplatzt. Hubi hatte Angst vor der Reaktion seiner Eltern. Doch sie waren bloß traurig, dass sie von einem wichtigen Teil seines Lebens so lange nichts mitbekommen hatten. Heute lebt Hubi seit 21 Jahren mit seinem Partner Norbert zusammen.

Zum Hafen kam er zunächst über die Gastronomie. Er arbeitete als Kellner im „Renaissance Hotel“, das Buffets für Barkassen-Meyer lieferte. So stand er zum ersten Mal als Kellner zur See auf den Schiffen. Doch irgendwann merkte er, dass er raus wollte aus der Gastronomie und klopfte bei Barkassen-Meyer an, wo jemand fürs Büro gesucht wurde. Ruth Junker gab ihm eine Chance. Die Chefin sagte ihm später, sie hätte gedacht: „Naja, versuch’ ich es mal mit dem Kind“, erzählt Hubi lachend.

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Aus dem „Kind“ wurde schnell ein fester Teil der Meyer-Familie. Schon früh prophezeite ihm seine Chefin, dass er den Laden übernehmen werde, wenn er 30 sei. Und genauso kam es. Eine Woche vor seinem 30., ein Sonntag, gerade Hafengeburtstag, nahm sie ihre Tasche und sagte bloß: „Ich gehe jetzt.“ Hubi schaute kurz auf und sagte „Tschüss“. Ruth Junker setzte nach. „Ich glaube, du verstehst nicht, was ich meine. Ich gehe jetzt. Du wirst nächste Woche 30.“ Sie nahm ihre Handtasche und ging. Hubi war klar: Sie kommt nicht wieder. Und so war es auch.

Zwar fühlte er sich gut gewappnet für den Chefposten, doch: „Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ruth war die Seele der Firma.“ Doch überfordert hat ihn das nicht. Zumal die alten Chefs ihn weiterhin aus der Ferne berieten und die Verantwortung trugen. Zehn Jahre lang war er Geschäftsführer ohne Haftung.

„Der Hafen ist kein Ponyhof. Er ist ein großes Dorf und da muss man sich durchschlagen“

„Ich habe es genossen, in Eigenregie alles machen zu dürfen. Doch der Hafen ist kein Ponyhof. Er ist ein großes Dorf und da muss man sich durchschlagen.“ Wenn an Brücke 1 jemand Husten habe, sei er eine halbe Stunde später an Brücke 10 fast schon totgesagt, erzählt Hubi und lacht. Er musste sich erst zurechtfinden in dem Dorf. Authentisch müsse man sein, fleißig und direkt mit den Leuten umgehen. „Der Hafen ist wie der Kiez: rau und ehrlich.“ Auch wenn die Malocher von der anderen Hafenseite da große Unterschiede sehen und die Landungsbrücken als „Püppi-Seite“ bezeichnen.

Klar, Hubi hat immer auf andere Art malocht. Er setzte alles daran, in der Branche sichtbarer zu werden und rief seine Kunstbarkassen ins Leben. Von Künstlern gestaltete Schiffe. Sechs gibt es inzwischen, darunter eine Panik-Barkasse, gestaltet von Udo Lindenberg.





Kultur und Musik aufs Wasser zu holen, war Hubis Leidenschaft. Er wollte Atmosphäre schaffen, besondere Momente, Geschichten, die man weitererzählt. Und so kamen Prominente, Musiker, Weltstars. Tina Turner, die zwei Stunden lang mit ihrem Mann eine Hafenrundfahrt genoss und Robbie Williams, der mit einer Traube von Managern auftauchte. Große Aufregung, tausend Vorgaben. Und mittendrin ein völlig normaler, entspannter Popstar. Auch Helene Fischer und Udo Lindenberg standen schon mit Hamburg-Kulisse im Hintergrund auf seinen Barkassen. Es gab Konzerte von Mark Forster und Silbermond an Bord.

Wenn Hubi davon erzählt, klingt durch, wie viel ihm diese Abende bedeutet haben. Er habe die Künstler eingeladen, sagt er, weil er selbst Fan gewesen sei. „Das waren immer meine Highlights.“ Doch die Verantwortung für den Betrieb wog zuweilen schwer. 14-Stunden-Tage waren die Regel. Anfang dieses Jahres kam dann ein Schritt, der für viele im Hafen kaum denkbar schien: Barkassen-Meyer und die Abicht Elbreederei, über Jahrzehnte große Konkurrenten, gingen zusammen. „Wir waren nie spinnefeind und hatten großen Respekt voreinander.“

Hubert Neubacher mit Udo Lindenberg vor der vom Panik-Rocker gestalteten Barkasse. Stephan Bestmann

Hubi hat seinen Betrieb an Abicht verpachtet und ist jetzt gemeinsam mit drei Kollegen Geschäftsführer. „Ich bin der PR-Manager, Außenminister und Host meines Podcasts ‚Hubis Hafenschnack‘.“ Vor allem aber ist die Fusion für ihn ein Zukunftsplan. Er hat keine Kinder, keine Erben und wollte regeln, was mit seinem „Baby“ passiert, wenn er irgendwann nicht mehr da ist.

Seitdem kann er Verantwortung abgeben. „Ich fühle mich befreiter“, sagt der Barkassen-Chef. Weil dadurch auch wieder mehr Raum entsteht für das, was ihn immer angetrieben hat: Menschen, Ideen, Begegnungen.

Hubi engagiert sich in der Interessengemeinschaft St. Pauli und setzt sich für den Stadtteil ein, der ihm viel bedeutet. „Die Vielfalt, die Werte und die Akzeptanz machen Hamburg und besonders St. Pauli aus.“ Er möchte etwas zurückgeben. Denn für ihn steht fest: „Hamburg hat mir die Chance gegeben, das zu sein, was ich heute bin.“