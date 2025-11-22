Boris Böhringer ist komplett verrückt. Das sagen zumindest seine Kollegen über ihn. Er selbst nennt es Lebensfreude und den Wunsch, mit Menschen gemeinsam zu lachen. Böhringers Beruf ist es, dem Publikum von Fernsehshows gute Laune zu machen.



Auf dem Weg ins Aufnahmestudio Zwei begegnen ihm mehrere Produktionsmitarbeiter. Jeden einzelnen grüßt er überschwänglich. „Schön dich zu sehen, Boris!“, sagen sie, oder „Oh Gott, er ist wieder da“. Mehrfach kommt die Warnung: „Der Typ ist irre. Er ist komplett durchgedreht.“ Böhringer hat einen ungewöhnlichen Beruf: Anheizer. Er bringt das Publikum von verschiedenen Fernsehsendungen zum Lachen, lockert es für die Show auf.





