Boris Böhringer steht in blauem Blazer und weißem T-Shirt zwischen einer Kamera und der Aufnahmeleiterin. In einer Hand hält er ein Mikrofon mit der anderen fuchtelt er herum.

Stimmung machen, ist sein Tagesgeschäft. Boris Böhringer (54) bei seinem Auftritt am „Küchenschlacht“-Set. Foto: Emilia Skibbe

  • Bahrenfeld

paidDer Anheizer von Bahrenfeld: „Der ist irre, komplett durchgedreht!“

Boris Böhringer ist komplett verrückt. Das sagen zumindest seine Kollegen über ihn. Er selbst nennt es Lebensfreude und den Wunsch, mit Menschen gemeinsam zu lachen. Böhringers Beruf ist es, dem Publikum von Fernsehshows gute Laune zu machen.

Auf dem Weg ins Aufnahmestudio Zwei begegnen ihm mehrere Produktionsmitarbeiter. Jeden einzelnen grüßt er überschwänglich. „Schön dich zu sehen, Boris!“, sagen sie, oder „Oh Gott, er ist wieder da“. Mehrfach kommt die Warnung: „Der Typ ist irre. Er ist komplett durchgedreht.“ Böhringer hat einen ungewöhnlichen Beruf: Anheizer. Er bringt das Publikum von verschiedenen Fernsehsendungen zum Lachen, lockert es für die Show auf.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

