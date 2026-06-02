Den ganzen Tag nur zuhören? So viel verdient ein Psychotherapeut

Über Geld spricht man nicht? Oh, doch! Wir machen an dieser Stelle mit Menschen aus Hamburg den Kassensturz und fragen nach: Sag mal, was verdienst du eigentlich? Diesmal: ein Psychotherapeut.

Ich bin 59 Jahre alt und arbeite als niedergelassener psychologischer Psychotherapeut. Zusätzlich bin ich als Supervisor tätig, unter anderem für psychosoziale Einrichtungen. Dabei bin ich nicht angestellt, sondern arbeite selbstständig in eigener Praxis. Brutto komme ich damit auf ein Jahresgehalt von bis zu 150.000 Euro – je nachdem, wie viel ich arbeite.

Das klingt erst mal nach sehr viel Geld. Allerdings kommen zu den steuerlichen Abzügen noch eine Menge anderer Ausgaben hinzu: Miete und Unterhaltungskosten für die Praxis, Krankenkasse, Versicherungen, Beiträge zu Berufsverbänden etc. Damit komme ich auf monatliche Fixkosten von rund 3000 Euro. Außerdem trage ich das volle Risiko und bin auf meine Arbeitsfähigkeit angewiesen. Auch um meine Rente muss ich mich eigenständig kümmern. Denn durch die Selbstständigkeit gilt: keine Arbeit, kein Einkommen. Wenn ich Urlaub mache, habe ich dadurch sozusagen doppelte Kosten.

Nur sitzen und zuhören? So einfach ist es nicht

Trotzdem fahre ich sehr gerne in den Urlaub. Dieser Ausgleich ist für mich wichtig, da meine Arbeit oft sehr fordernd ist. Das Klischee über Psychotherapeuten lautet ja häufig, dass man nur fürs Herumsitzen und Zuhören bezahlt wird. Von außen mag das so wirken, aber da gehört wesentlich mehr zu: Denn ich befinde mich einerseits in einer konkreten Beziehung mit den Patienten und muss diese gleichzeitig auf ihre Bedeutung in Bezug auf die Biografie überprüfen. Das heißt: Ich muss in den Sitzungen auftauchende Übertragungsanteile und Beziehungsmuster mit der persönlichen Historie der Patienten in einen Zusammenhang bringen und diese wiederum auf aktuell auftretende Problembereiche beziehen.

Schwere der Themen manchmal eine Belastung

Das ist spannend und anstrengend zugleich, denn diese Arbeit fordert ein hohes Maß an Konzentration. Und manchmal ist die Schwere der Themen auch eine Belastung. Das Abschalten fällt dabei nicht immer leicht und es kommt vor, dass ich einiges auch abends noch im Kopf habe. Mir hilft es dann, Zeit in der Natur zu verbringen.

Das könnte Sie auch interessieren: Umstrittene Thesen und Erinnerungslücken: Der dubiose Psychologe der Blocks

Die aktuellen Kürzungen der Honorare um 4,5 Prozent halte ich, unabhängig von der Betroffenheit der Psychotherapeut:innen, für das völlig falsche Signal. Kürzungen in Bereichen, die seit Jahren eher ausgebaut werden müssten, bedeuten, dass Menschen, die psychologische Hilfe benötigen, an den Rand gedrängt werden. Die Gefahr ist, dass diese Kürzungen nur der erste Schritt sind.

Mittlerweile arbeite ich schon seit über 30 Jahren in diesem Bereich – nach dem Studium als Psychologe, später dann als Psychotherapeut. Und es bereitet mir immer noch Freude. Es ist nicht nur schön, Menschen in schwierigen Phasen unterstützen zu können, ich erlebe die Arbeit auch immer wieder als Bereicherung und lerne täglich neu dazu. Ich hoffe, das wird in den nächsten 15 Jahren auch so bleiben.