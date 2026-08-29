Raven und Feiern gegen Faschismus und Rechtsextremismus. Mit Technomusik ziehen Hamburger durch die Stadt und feiern.

Für die Hamburger Club-Kultur, gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft: Um 15 Uhr ist der Demorave des Bündnisses „Reclaim Hamburg“ in Hamburg gestartet. 14 Wagen und mehr als 45 Gruppen ziehen jetzt durch die Hamburger Innenstadt, über den Fischmarkt und die Holstenstraße, bis zum Schulterblatt und zum Sievekingplatz. Die MOPO ist vor Ort und berichtet.

Los geht die Demo unter dem Motto „Alles Gute kommt von unten“ auf der Helgoländer Allee. Noch ist von den erwarteten 10.000 Teilnehmern der Kundgebung für mehr Flächen für Raves und Clubs sowie gegen Faschismus und den Rechtsruck in der Gesellschaft nicht viel zu sehen. Die Stimmung ist entspannt, nach und nach kommen mehr Teilnehmer dazu, sitzen am Rand und beobachten das Geschehen. „Ruft mal eure Freunde an, bisschen wenig los“, fordert die Moderatorin auf.

Langsamer Start beim Demorave – dann knallt der Bass

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Während die Teilnehmer darauf warten, dass der Umzug losgeht, gibt es mehrere Performances. Unter anderem von Lila Sovia. Sie steht auf einem der Wagen und rappt: „CDU, ich kann es so viel besser als du“ und „Wenn die Welt untergeht, ziehen wir keine Fressen, Diggah.“

Die WochenMOPO 35/26 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Rassismus: „Ich habe jeden Tag Angst, meinen Sohn in die Schule zu schicken“

• Nach Tod von beliebtem Gastronom: „Wir machen weiter – für unseren Sohn“

• Hamburger Fotograf: Darum wurde ich zum Nacktmodell

• 32 Seiten Rätsel und Kultur: Ausblick auf die „Theaternacht“

• 16 Seiten Sport: HSV-Keeper spricht Klartext, Stimmung beim FC St. Pauli im Keller

Das Publikum bewegt sich, singt mit, antwortet auf den Ruf „Siamo tutti antifascisti“ (Deutsch: „Wir sind alle Antifaschistinnen und Antifaschisten“) gleichermaßen zurück.

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Bei einer Rede des Aktionsbündnisses „Widersetzen“ geht es ebenfalls zur Sache. Da heißt es: „Merz und die Mitte machen genau die gleiche menschenfeindliche Politik wie die AfD.“ Auch von der „stärksten Rechtsverschiebung seit der Gründung der BRD“ ist die Rede.

Gegen 16.20 Uhr setzt sich der Zug dann endlich in Bewegung. Die Menge hat sich definitiv vergrößert. Die Stimmung ist gut, der Bass scheppert. Während der Zug unter der Brücke an den Landungsbrücken durchgeht, schauen mehrere Schaulustige von oben herab.