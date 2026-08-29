Raven und Feiern gegen Faschismus und Rechtsextremismus. Mit Technomusik ziehen Hamburger durch die Stadt und feiern.

Für die Hamburger Club-Kultur, gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft: Um 15 Uhr ist der Demorave des Bündnisses „Reclaim Hamburg“ in Hamburg gestartet. 14 Wagen und mehr als 45 Gruppen ziehen jetzt durch die Hamburger Innenstadt, über den Fischmarkt und die Holstenstraße, bis zum Schulterblatt und zum Sievekingplatz. Die MOPO ist vor Ort und berichtet.

Los geht die Demo unter dem Motto „Alles Gute kommt von unten“ auf der Helgoländer Allee. Noch ist von den erwarteten 10.000 Teilnehmern der Kundgebung für mehr Flächen für Raves und Clubs sowie gegen Faschismus und den Rechtsruck in der Gesellschaft nicht viel zu sehen. Die Stimmung ist entspannt, nach und nach kommen mehr Teilnehmer dazu, sitzen am Rand und beobachten das Geschehen. „Ruft mal eure Freunde an, bisschen wenig los“, fordert die Moderatorin auf.

Der Demorave zieht am Samstag durch Hamburg. Pauline Dötsch

Langsamer Start beim Demorave – dann knallt der Bass

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Während die Teilnehmer darauf warten, dass der Umzug losgeht, gibt es mehrere Performances. Unter anderem von Lila Sovia. Sie steht auf einem der Wagen und rappt: „CDU, ich kann es so viel besser als du“ und „Wenn die Welt untergeht, ziehen wir keine Fressen, Diggah.“

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Das Publikum bewegt sich, singt mit, antwortet auf den Ruf „Siamo tutti antifascisti“ (Deutsch: „Wir sind alle Antifaschistinnen und Antifaschisten“) gleichermaßen zurück.

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Demoteilnehmer halten an den Landungsbrücken ein Schild hoch: „Nazis raus, ich brauche Platz zum Tanzen.“ Pauline Dötsch Ein Demoteilnehmer trägt ein Schild mit „eat the rich“ vor sich her. Auch darauf zu sehen: Die Raupe Nimmersatt. Pauline Dötsch Ausgelassene Stimmung auf dem Demorave in Hamburg. Pauline Dötsch Viele Raveteilnehmer haben sich kreative Plakate einfallen lassen. Pauline Dötsch MOPO-Reporterin Pauline Dötsch fuhr während des Demoraves eine Zeit lang auf einem der Wagen mit. Pauline Dötsch

Bei einer Rede des Aktionsbündnisses „Widersetzen“ geht es ebenfalls zur Sache. Da heißt es: „Merz und die Mitte machen genau die gleiche menschenfeindliche Politik wie die AfD.“ Auch von der „stärksten Rechtsverschiebung seit der Gründung der BRD“ ist die Rede.

Gegen 16.20 Uhr setzt sich der Zug dann endlich in Bewegung. Die Menge hat sich definitiv vergrößert. Die Stimmung ist gut, der Bass scheppert. Während der Zug unter der Brücke an den Landungsbrücken durchgeht, schauen mehrere Schaulustige von oben herab.

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Für Solidarität auf dem Rave – das sagen die Teilnehmer

Nora (26) und ihre Freundin Isabell (28) sind zum ersten Mal auf dem Demorave dabei. „Um Solidarität zu zeigen“, sagen sie. Über Freunde haben sie von der Veranstaltung gehört und sind sowohl für die politische Message, als auch für die Musik gekommen.

Nora (26) und Isabell (28) sind zum ersten Mal auf dem Rave. Pauline Dötsch Jule (27) setzt sich bei dem Aktionsbündnis „Widersetzen“ gegen den Rechtsruck in Deutschland ein. Beim Demorave verteilt sie Flyer. Pauline Dötsch

Am Rand läuft auch Jule (27) mit und verteilt Flyer. Sie gehört zu Ortsgruppe Hamburg des Aktionsbündnisses „Widersetzen“, das den Demorave veranstaltet. Sie hat sich schon immer politisch links orientiert, wie sie erzählt, allerdings nie selbst aktiv geworden. Doch bei der aktuellen politischen Lage bekommt sie Panik, sagt sie. „Ich habe keinen Bock, am Ende nichts versucht zu haben.“ Deshalb ist sie hier, für ihren „inneren Frieden.“

Sabine, Michael und Niels (rechts) nehmen gut gelaunt am Demorave teil. Pauline Dötsch

Der Großteil der Demorave-Teilnehmenden scheint zwischen 20 und 30 Jahren alt zu sein. Aber auch ein paar ältere Leute und Eltern mit ihren Kindern sind dabei, Ohrstöpsel in den Ohren. Niels (53), Michael (69) und Sabine (61) sind gemeinsam zum Rave gekommen. „Zum Spaß“ sind sie hier, erzählt Michael. „Viele Sachen in der Stadt laufen schlecht. Die Holstenstraße mit dem abgerissenen Haus sagt alles“, ergänzt Niels. Ob die Musik ihren Geschmack trifft? „Geht so“, antwortet Michael. Mit Bier in der Hand tanzen die drei aber weiter fleißig mit.

Die Welt, hoch oben vom Demo-Wagen

Und plötzlich ist MOPO-Reporterin Pauline Dötsch selbst auf einem der Rave-Wagen, darf von dort Fotos schießen. Über eine winzige Leiter zieht sie sich rauf zum DJ, der ganz in seinem Element ist. Die Musik schallt, die Partylaune ist spürbar. „Es ist ein cooles Gefühl, so nah an den Leuten auf den Brücken zu sein, wenn wir darunter hindurchfahren“, sagt sie.

Der Demozug hält zwischendurch. Wieder werden Reden gehalten. Diesmal von der Initiative „Soli-Asyl“. „Öffnet eure Türen für die Menschen, die Friedrich Merz nicht haben will“, heißt es. Flucht sei kein Verbrechen. „Soli-Asyl“ setzt sich gegen Deportationen ein und vermittelt Schlafplätze an geflüchtete Menschen.

Klara und Milena haben mit dem Abriss in der Holstenstraße vieler ihrer Habseligkeiten verloren. Pauline Dötsch

Zwei Personen die ebenfalls ihr Zuhause verloren haben, wenn auch keine Fluchtgeschichte haben, sind Klara und Milena. Sie sind ehemalige Bewohnerinnen des Hauses an der Holstenstraße, das größtenteils plattgemacht wurde. „Wir müssen mit den Folgen bis heute leben“, erzählen sie. „Wir wollen politische Konsequenzen.“

Eine weitere Rede geht los. Dieses Mal geht es um Gewalt an Frauen. „Frauen werden nicht ernst genommen. Wenn sie ernst genommen werden würden, gäbe es nicht jeden Tag einen neuen Femizid“, so die Redner. Auch ein berühmter Satz aus dem Pelicot-Prozess fällt: „Die Scham muss die Seiten wechseln.“