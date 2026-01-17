Demo in Hamburg: Exil-Iraner protestieren gegen das Mullah-Regime

Unter dem Motto „Iran ist alles, was wir haben” demonstrieren Exil-Iraner in der Hamburger Innenstadt gegen das islamische Regime in ihrem Heimatland.

Sie schwingen iranische Flaggen und halten Schilder mit der Aufschrift „Offline seit 10 Tagen“ hoch. In der Mönckebergstraße sind heute viele Iranerinnen und Iraner sowie ihre Unterstützer zusammengekommen, um gegen die politische Führung und die Gewalt im Iran zu protestieren. Außerdem fordern sie einen friedlichen Machtwechsel: Viele der Demonstranten wollen Reza Pahlavi, den Sohn des ehemaligen Schahs von Persien, als neues Staatsoberhaupt.

Demo in Hamburg: Veranstalter rechnet mit Tausenden

Laut Veranstalter seien 5.000 bis 7.000 Menschen für die Veranstaltung angemeldet. Zum Start sollen rund 1.500 Teilnehmende zur Mönckebergstraße gekommen sein. Von dort aus soll es in Richtung Gänsemarkt gehen.

Die Polizei konnte diese Zahlen auf Anfrage nicht bestätigen. Genaue Angaben zur Teilnehmerzahl würden erst nach Beendigung der Veranstaltung bekannt gegeben. Die Demonstration verlaufe bislang jedoch entspannt und die Stimmung sei friedlich, so ein Sprecher.

Hamburg reiht sich damit in eine Vielzahl von Protesten gegen das Mullah-Regime ein. Unter anderem in London, Amsterdam und Barcelona sind Exil-Iraner bereits auf die Straße gegangen, um für die Freiheit ihres Volkes zu demonstrieren. In der Hansestadt lebt die größte iranischstämmige Gemeinschaft in der gesamten EU. (mp)