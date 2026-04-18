„Erneuerbare Energien verteidigen!“ – unter diesem Motto wird am Samstag auch in Hamburg demonstriert. Der Protest richtet sich gegen den Kurs von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Sie will die Spielregeln der Energiewende ändern: Der Ausbau der Erneuerbaren soll sich stärker am Stromnetz orientieren. Reiche sagt: Die Erneuerbaren sind erwachsen geworden, die Energiewende muss effizienter und günstiger werden. Kritiker halten dagegen: So gerät der Ausbau ins Stocken – mit Folgen für Klima und Wirtschaft. Die MOPO hat Energiewende-Experte Volker Quaschning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und Hamburgs Zweiter Bürgermeisterin und Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) nach mögliche Folgen für Hamburg gefragt.





