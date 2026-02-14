Demo gegen Rechts: Tausende Menschen in Hamburg auf der Straße

Hamburg bleibt laut: Tausende Menschen demonstrieren dafür, dass das Bundesverfassungsgericht rechtsextreme Parteien prüft. Mit dabei: Satiriker Nico Semsrott.

Zu der Veranstaltung in der Innenstadt hatte die Initiative „Prüf“ (Prüfung rettet übrigens Freiheit) aufgerufen. Die Veranstalter sprachen von 5000 Teilnehmenden, die Polizei konnte zunächst noch keine Angaben zur Teilnehmerzahl machen.

Tausende Menschen bei Prüf-Demo

„Rechtzeitig prüfen“ und „Für Vielfalt“ war auf Schildern zu lesen. Nach Angaben einer Sprecherin der Initiative nahm auch der Satiriker und frühere EU-Abgeordnete Nico Semsrott an der Demonstration in Hamburg teil. Die Initiative begrüßte es, dass sich die Hamburgische Bürgerschaft dafür ausgesprochen hat, einen Antrag im Bundesrat für die Prüfung der AfD zu unterstützen. Auf Instagram hieß es dazu: „Wir demonstrieren weiter! Denn Hamburgs Aufgabe ist so lange nicht erledigt, bis der Bundesrat den Antrag ans Bundesverfassungsgericht gestellt hat“.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Diagnose Krebs: Hamburgerin wirft UKE Behandlungsfehler vor

Hamburgerin wirft UKE Behandlungsfehler vor Straftaten: Hamburg wird sicherer – aber nicht für Frauen

Hamburg wird sicherer – aber nicht für Frauen Hamburgs Super-Recognizer: Der Mann, der sich Tausende Gesichter merken kann

Der Mann, der sich Tausende Gesichter merken kann Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: HSV-Liebling Otto Stange (19) über seine Rückkehr

HSV-Liebling Otto Stange (19) über seine Rückkehr 28 Seiten Plan 7: Im Kino wird’s jetzt richtig heiß! Und: Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Einen Antrag auf ein Verbotsverfahren könnten Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung stellen. Darüber verhandelt dann das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Eine Einstufung etwa als „gesichert rechtsextrem“ durch den Verfassungsschutz allein reicht für ein Parteiverbot nicht aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie rechtsextrem ist die Hamburger AfD – und wie ticken ihre führenden Köpfe?

In Hamburg war es das vierte Mal, dass Menschen an einer „Prüf“-Demo teilnahmen, die bundesweite Auftaktveranstaltung war am 9. November in der Hansestadt. Die Organisatoren hatten angekündigt, bald in allen Landeshauptstädten so lange jeden zweiten Samstag im Monat jeweils um 14 Uhr auf die Straße zu gehen, bis der Bundesrat die Prüfung beantragt habe. (dpa/mp)