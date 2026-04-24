„Bullerei“ von Tim Mälzer: Das „Deli“ ist zurück!

Schnellere Gerichte, günstiger als im Restaurant, auch ohne Reservierung: Das „Deli“ vorn in Tim Mälzers „Bullerei“ war beliebt bei den Gästen. Doch zuletzt wurde es nur eingeschränkt betrieben. Nun, nach sechs Jahren, feiert das Bistro-Konzept sein Comeback.

Zusammenfassung:

Nach sechs Jahren Pause gibt es ein Comeback des beliebten Bistros.

Es gibt im Deli wieder eine Ganztageskarte mit bekannten Gerichten.

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 21.30 Uhr

Es ist die lockere Alternative zum Hauptrestaurant: Doch in den vergangenen Jahren war das „Deli“ in Tim Mälzers „Bullerei“ (Lagerstraße 34b) nur mittags geöffnet – abends wurde die Fläche für das große Restaurant mitgenutzt. Nun haucht der TV-Koch dem „Deli“ neues Leben ein.

„Bullerei“ von Tim Mälzer: Das „Deli“ feiert ein Comeback

Ab sofort ist es wieder jeden Tag von 12 bis 21.30 Uhr geöffnet – mit neuer Ganztageskarte. „Nach sechs Jahren Pause ist unser ,Deli’ wieder da“, heißt es. „Mit der neuen Karte kehrt genau das Gefühl zurück, das wir hier immer mochten: nahbare Gerichte mit Charakter, eine Küche mit Herkunft und Haltung und diese besondere Mischung aus Alltag und Besonderheit.“

Die „Bullerei“ im Schanzenviertel gehört TV-Koch Tim Mälzer. picture alliance / Jörg Carstensen Die „Bullerei“ im Schanzenviertel gehört TV-Koch Tim Mälzer.

Auf der Karte stehen zum Beispiel ein halbes Brathuhn mit Krautsalat und Reis, Zwiebelrostbraten vom Roastbeef mit Spätzle (beides 26 Euro) oder auch Käse-Spinatknödel mit brauner Butter, Salbei und Grana Padano (16 Euro). Zusätzlich gibt es Snacks wie Schnittlauch-Brot (8 Euro) oder kleine Makrelen (12 Euro). Und das wechselnde Drei-Gänge-Lunchmenü kostet 25 Euro. Es gibt auch eine kleine Auswahl an Kuchen.

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Das „Deli“ solle wieder der Ort sein, an dem man „zum Lunch einkehrt, nachmittags noch bleibt und abends merkt, dass der Tag genau hier richtig aufgehoben ist“. (sir)