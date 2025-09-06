Auf Hamburg-Strecke: ICE mit 300 Fahrgästen muss evakuiert werden

Zwischenfall auf der Bahnstrecke Hamburg-Lüneburg: Ein ICE mit schätzungsweise 300 Fahrgästen musste am Samstagmittag bei Ashausen (Landkreis Harburg) wegen einer technischen Störung evakuiert werden.

Nach Angaben der Deutschen Bahn kam der Zug auf dem Weg nach Nürnberg gegen 11.30 Uhr auf der Strecke im Bereich des Bahnhofs Ashausen zum Stehen. Die Bahn organisierte einen Ersatzzug, in den die nach Augenzeugenangaben etwa 300 Reisenden am Mittag umsteigen konnten.

Bei dem Vorfall wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Die genaue Ursache der technischen Störung ist derzeit noch unklar. Über die Dauer der Streckensperrung und mögliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr zwischen Hamburg und Lüneburg machte die Bahn zunächst keine Angaben. Das Nahverkehrsunternehmen Metronom meldet keine Störungen.