Aufregung an der Uni Hamburg: Philturm evakuiert und gesperrt

Nach jahrelanger Sanierung ist immer noch nicht alles gut im sogenannten „Philosophenturm“ der Universität Hamburg: Wegen eines Wasserschadens musste das Gebäude am Mittwoch komplett geräumt werden. Es ist nicht das erste Mal.

Das aktuelle Sorgenkind im Philosophenturm ist die Sprinkleranlage: Diese hatte nach MOPO-Informationen bereits am 27. Januar für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt.

Am Mittwoch gab es wieder Aufgerung am Von-Melle-Park 6: „Die Feuerwehr wurde umgehend informiert, um den entsprechenden Strang der Anlage abzusperren. Durch das Ausstellen der Sprinkleranlage ist der Betrieb des Gebäudes nicht mehr möglich, so dass entschieden wurde, den Philturm unverzüglich zu räumen“, heißt es in einer Mitteilung an Studenten und Mitarbeiter.

Philturm geräumt: Er ist das Sorgenkind der Universität

Zwar bestehe keine akute Gefahr, dennoch werden die Betroffenen gebeten, das Gebäude bis zur offiziellen Freigabe nicht mehr zu betreten. Bezüglich Klausuren oder Prüfungen solle man sich auf der Webseite informieren: „Uns ist bewusst, dass am Donnerstag, 5. Februar 2026, Klausuren oder Prüfungen im Philturm stattfinden sollen“, heißt es.

Erst 2023 wurde der Philosophenturm nach fünfjähriger Sanierung wiedereröffnet. Hier sind die Fakultät für Geisteswissenschaften, die neue Zentralbibliothek und die Mensa untergebracht. (prei)