Oberleitung repariert: Bahn zwischen Hamburg und Berlin fährt wieder

Eine defekte Oberleitung legte den Zugverkehr zwischen Berlin und Hamburg lahm. Jetzt können Reisende aufatmen.

Nach der Unterbrechung wegen einer defekten Oberleitung beim niedersächsischen Uelzen läuft der Bahnverkehr zwischen Berlin und Hamburg wieder nach Plan. „Der erste Zug ist heute pünktlich um drei Uhr in Hamburg losgefahren“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) auf Nachfrage.

Alle ICE-Züge wegen Störung ausgefallen

Wegen der Störung waren am Montag sämtliche ICE-Züge zwischen den Städten in beide Fahrtrichtungen ausgefallen. Zwischen Hamburg und Hannover wurden zudem Züge umgeleitet. Seit der Nacht seien die Reparaturarbeiten abgeschlossen, hieß es.

Die Oberleitung war nach Bahnangaben auf rund 300 Metern beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge verursachte ein Güterzug den Schaden. Für die Reparatur waren Spezialfahrzeuge notwendig. Die Bahn hatte für Bahnkunden, die aufgrund der Störung ihre Reise zwischen Berlin und Hamburg verschieben wollten, die Zugbindung vorübergehend aufgehoben. (dpa/mp)