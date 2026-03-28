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Demonstration gegen Gewalt gegen Frauen auf dem Hamburger Rathausmarkt.

Demonstration gegen Gewalt gegen Frauen auf dem Hamburger Rathausmarkt. Foto: Florian Quandt

paidDeepfakes: Wenn das Strafrecht versagt, bleibt immer noch der Datenschutz

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Gefälschte Profile und Deep-Fake-Pornographie mit ihrem Gesicht - alles mutmaßlich erstellt von dem Menschen, der ihr am nächsten stand. Was Collien Fernandes ihrem Ex-Mann Christian Ulmen vorwirft, treibt Frauen auch in Hamburg auf die Straße. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Thomas Fuchs erklärt, wie ein wenig bekannter Paragraf zum Datenschutz Betroffenen von digitaler Gewalt helfen könnte, wenn das Strafrecht nicht durchgesetzt wird.



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