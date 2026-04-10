Einmal die Fahrkarten bitte! Wer in Bus und Bahn beim Fahren ohne Fahrschein erwischt wird und die Geldstrafe nicht zahlen kann, riskiert bisher, im Gefängnis zu landen. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) denkt über eine Änderung nach – und hat damit eine bundesweite Debatte ausgelöst. In Hamburg führen die Verantwortlichen um diese Frage währenddessen einen wahren Eiertanz auf.





