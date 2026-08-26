Bekommt Springe nun einen „Olivia-Jones-Platz“? Das entscheidet sich am Mittwochabend. Nun hat sich auch die Dragqueen dazu geäußert.

Es ist die „aufregendste Woche des Sommers“ für Dragqueen Olivia Jones. Am Mittwochabend wird in der Aula des Gymnasiums in Springe – Jones' Heimatstadt in der Region Hannover – über den Vorschlag abgestimmt, den namenlosen Platz vor dem alten Rathaus in „Olivia-Jones-Platz“ zu taufen. Doch was sagt Jones selbst dazu? Bis zuletzt hatte sie sich aus der Debatte herausgehalten.

Die Idee, den Platz in der niedersächsischen Stadt nach der Dragqueen zu benennen, hatte Christian Springfeld (parteilos), Bürgermeister von Springe. Er möchte damit die Ehrenbotschafterin der Stadt würdigen und Sichtbarkeit für sexuelle Minderheiten schaffen. Nun veröffentlichte Olivia Jones einen offenen Brief zur „Olivia-Jones-Platz“-Abstimmung.

Dragqueen nimmt Abstimmung über einen Olivia-Jones-Platz nicht persönlich

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Jones habe die bisherige Debatte über die Benennung des Platzes verfolgt und die Erstellung einer Umfrage als Zeichen gelebter Demokratie begrüßt: „So geht Demokratie.“ Rund 350 Menschen stimmten ab, über 60 Prozent hätten dafür gestimmt, den Platz zu einem „einzigartig historischen Bekenntnis Springes für Vielfalt zu machen“ – ein Votum, das Jones Mut mache. Bei einem Treffen mit Vertretern des Ortsrats – die über den Vorschlag entscheiden müssen – wurde Jones deutlich, wie schwer sich einige mit der Entscheidung tun.

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Die Abstimmung über den „Olivia-Jones-Platz“ nehme sie allerdings nicht persönlich. „Es geht nicht um mich. Es geht um das, wofür ich stehe”, schreibt Jones. Die Umbenennung sieht sie als „einmalige Gelegenheit, ein wahrscheinlich weltweit historisch beispielloses Zeichen für Vielfalt zu setzen“.

Ergebnis der Abstimmung ist Olivia Jones egal

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Jones’ Vorschlag: den Platz „Olivia-Jones-Platz der Vielfalt“ taufen. Sie wünscht sich, dass die Bank, die ihr einst der NDR vor ihrer ehemaligen Schule als Denkmal gesetzt hatte, auf den Platz versetzt wird – inklusive eines Schildes mit der Aufschrift „Redet miteinander, nicht übereinander“ sowie eines QR-Codes, der über den Prozess der Platzbenennung aufklärt.

Jones sei egal, wie die Abstimmung am Mittwochabend ausgehe. Ihre Botschaft: „Egal ob mit oder ohne offiziellen Olivia-Jones-Platz – Springe ist bunt.” (dpa/mp)