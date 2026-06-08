Am Hauptbahnhof soll ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn eine wohl obdachlose Frau rassistisch beleidigt haben. Eine andere Frau ging dazwischen. Daraufhin attackierte er sie körperlich, so der Vorwurf.

Immer noch völlig verblüfft wendet sich am Wochenende eine junge Frau an ihre Follower auf der Video-Plattform TikTok: „Ich wurde von einem DB-Mitarbeiter körperlich angegangen und zu Boden geschubst, nachdem ich ihn darauf hingewiesen habe, dass ich seinen rassistischen Übergriff bei der Deutschen Bahn melden werde.“ Die Bahn leitet arbeitsrechtliche Schritte ein, die Bundespolizei ermittelt. Was war passiert?

In dem Video, das mittlerweile nahezu 42.000-mal geliked und fast 2000-mal geteilt wurde, schildert die junge Frau unter dem Nutzernamen „thiswastedyouth“ den Vorfall detailliert. Sie sei am 6. Juni bei den Toiletten in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs gewesen, als sie beobachtet habe, wie zwei DB-Security-Mitarbeiter eine Frau, die offensichtlich dort auf der Treppe schlief, zum Gehen aufforderten. „Sie ist sofort aufgestanden, aber der eine ist sofort aggressiv geworden, hat versucht, sie hochzuzerren, und hat rumgeschrien.“ Daraufhin habe er den Ort des Geschehens mit folgenden Worten verlassen: „Das sind also die Fachkräfte, die wir uns ins Land holen.“

Vorfall am Hauptbahnhof: Sprecher zeigt sich betroffen

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Die Verfasserin des Videos forderte nach eigenen Angaben den Security-Mann auf, ihr seine Dienstnummer zu zeigen, damit sie seinem Arbeitgeber den Vorfall melden kann. „Daraufhin wurde er mir gegenüber aggressiv. Als er bemerkt hat, dass ich seine Dienstnummer fotografieren möchte, hat er versucht, mir das Handy aus der Hand zu reißen und zu Boden zu schmeißen“, so die junge Frau. Anschließend habe der Mann sie mehrmals geschubst und verfolgt, als sie die Situation verlassen wollte. Sie sei dabei zweimal auf den Boden gefallen.





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Nachdem die junge Frau die Wandelhalle schließlich verlassen konnte, erstattete sie Anzeige im Polizeikommissariat direkt am Bahnhof. Die Bundespolizei bestätigte der MOPO, dass sie wegen Körperverletzung ermittelt. Der Vorfall ereignete sich demnach um 14.55 Uhr am Samstag. Die Bahn zeigt sich in einem Statement auf MOPO-Anfrage betroffen: „Der in dem Video geschilderte Vorfall macht uns betroffen und wir verurteilen ihn aufs Schärfste. Wir arbeiten den Fall derzeit intern auf, und arbeitsrechtliche Schritte wurden eingeleitet“. Aus datenschutzrechtlichen Gründen könnten dazu aber keine weiteren Details genannt werden. Mit der Betroffenen habe die Bahn bereits persönlich Kontakt aufgenommen.

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Der Bahnsprecher betont: „Kulturelle Vielfalt, Offenheit, Toleranz und Respekt sind Grundwerte der Deutschen Bahn, für die wir jeden Tag einstehen. Rassismus, Diskriminierung, Mobbing, Gewalt oder sexuelle Belästigung haben bei uns keinen Platz – weder gegenüber unseren Kund:innen noch gegenüber unseren Mitarbeitenden. Seit Jahren sensibilisieren und schulen wir unsere Beschäftigten regelmäßig, um diesem Anspruch gerecht zu werden“.

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In der Kommentarspalte unter dem Video zeigen sich viele TikTok-Nutzer unzufrieden mit der Arbeit der Deutschen Bahn. Einer schreibt: „Es scheint, @deutschebahn ist nicht nur unpünktlich, sondern hat offenbar auch Kompetenz, Professionalität und vor allem Respekt gegenüber ihren Fahrgästen verloren.“ Ein anderer: „Ich habe eben fast das Gleiche mitbekommen. Bei den Toiletten neben ditsch. Ich wollte gerade eine Beschwerde schreiben. Melde dich gerne, damit wir uns austauschen und unterstützen können.“ Die junge Frau sammelt jetzt Videomaterial, das andere Fahrgäste von dem Vorfall aufgenommen haben.