Exklusiver Blick auf die Außenalster, eine prominente Adresse und Udo Lindenberg in direkter Nachbarschaft: Die Bewohner der Gebäude „An der Alster“ Nummer 65-67 lieben ihr Zuhause, eine Mieterin wurde sogar in dem Haus geboren. Doch jetzt der Schock: Das Haus, in dem auch mal der Hamburger Bürgermeister Max Brauer gewohnt hat, soll komplett abgerissen werden. „Warum tut niemand was?“, beschweren sich die Mieter. Sie befürchten unbezahlbare Luxuswohnungen. Die Eigentümerin, eine Tochter der Commerzbank, versucht zu beschwichtigen.





