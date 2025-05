Vor knapp einer Woche krachte es im Geschwister-Scholl-Tunnel am Elmshorner Bahnhof – mal wieder. Dieses Mal war ein Transporter an der berüchtigten Unterführung hängen geblieben. Er reiht sich damit in eine ganze Reihe an Fahrzeugen ein, die an dieser Stelle gegen das Gemäuer geprallt sind – und das trotz einer extra installierten Warnanlage. Inzwischen ist jedenfalls klar, was mit dem inzwischen zweifelhaft berühmt gewordenen Problem-Tunnel passieren wird.