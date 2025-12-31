Daten für alle Stadtteile: Wann der Weihnachtsbaum abgeholt wird

Weihnachten ist vorbei, der Tannenbaum nadelt: In Hamburg startet Anfang Januar wieder die kostenlose Weihnachtsbaumsammlung der Stadtreinigung. Wann die orangefarbenen Sammelfahrzeuge in Ihrem Stadtteil unterwegs sind und unter welchen Bedingungen Ihr Weihnachtsbaum am Abholtermin mitgenommen wird, erfahren Sie hier.

Wenn die Feiertage vorbei sind, stellt sich für viele Hamburger die Frage: Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Die Stadtreinigung sammelt auch 2026 wieder ausgediente Tannenbäume kostenlos ein. Die Sammlung beginnt am 5. Januar. In jedem Stadtteil gibt es zwei feste Abholtermine, die sich je nach Stadtteil unterscheiden.

Diese Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Ihr Weihnachtsbaum abgeholt wird

Mitgenommen werden ausschließlich Weihnachtsbäume aus privaten Haushalten – und nur unter bestimmten Bedingungen: Der Baum darf maximal 2,50 Meter hoch sein, muss komplett abgeschmückt sein und darf keinen Fuß, kein Holzkreuz oder sonstige Befestigungen mehr haben. Zudem muss er so am Straßenrand liegen, dass er weder den Verkehr behindert noch eine Gefahr darstellt.

STADTTEIL 1. DATUM 2. DATUM Altstadt 05.01. 12.01. Allermöhe 07.01. 14.01. Alsterdorf 05.01. 12.01. Altengamme 07.01. 14.01. Altenwerder 07.01. 14.01. Altona-Altstadt 08.01. 15.01. Altona-Nord 08.01. 15.01. Bahrenfeld 09.01. 16.01. Barmbek-Nord 09.01. 16.01. Barmbek-Süd 06.01. 13.01. Bergedorf 08.01. 15.01. Bergstedt 08.01. 15.01. Billbrook 07.01. 14.01. Billstedt 07.01 14.01. Billwerder 06.01. 13.01. Blankenese 07.01. 14.01. Borgfelde 05.01. 12.01. Bramfeld 09.01 16.01. Cranz 05.01. 12.01. Curslack 07.01. 14.01. Dulsberg 09.01. 16.01. Duvenstedt 06.01. 13.01. Eidelstedt 06.01. 13.01. Eilbek 05.01. 12.01. Eimsbüttel 08.01. 15.01. Eißendorf 07.01. 14.01. Eppendorf 05.01. 12.01. Farmsen-Berne 06.01. 13.01. Finkenwerder 08.01. 15.01. Francop 05.01. 12.01. Fuhlsbüttel 08.01. 15.01. Groß Borstel 06.01. 13.01. Groß Flottbek 09.01. 16.01. Gut Moor 08.01. 15.01. Hafen City 05.01. 12.01. Hammerbrook 05.01. 12.01. Hamm-Mitte 05.01. 12.01. Hamm-Nord 05.01. 12.01. Hamm-Süd 05.01. 12.01. Harburg 09.01. 16.01. Harvestehude 05.01. 12.01. Hausbruch 08.01. 15.01. Heimfeld 07.01. 14.01. Hoheluft-Ost 05.01. 12.01. Hoheluft-West 05.01. 12.01. Hohenfelde 08.01. 15.01. Horn 06.01. 13.01. Hummelsbüttel 05.01. 12.01. Iserbrook 07.01. 14.01. Jenfeld 07.01. 14.01. Kirchwerder 09.01. 16.01. Kleiner Grasbrook 07.01. 14.01. Langenbek 09.01. 16.01. Langenhorn 08.01. 15.01. Lehmsahl-Mellingstedt 06.01. 13.01. Lohbrügge 05.01. 12.01. Lokstedt 06.01. 13.01. Lurup 09.01. 16.01. Marienthal 05.01. 12.01. Marmstorf 05.01. 12.01. Moorburg 08.01. 15.01. Moorfleet 07.01. 14.01. Neuallermöhe 06.01. 13.01. Neuenfelde 05.01. 12.01. Neuengamme 07.01. 14.01. Neugraben-Fischbek 05.01. 12.01. Neuland 08.01. 15.01. Neustadt 05.01. 12.01. Niendorf 10.01. 17.01. Nienstedten 07.01. 14.01. Ochsenwerder 09.01. 16.01. Ohlsdorf 08.01. 15.01. Osdorf 09.01. 16.01. Othmarschen 08.01. 15.01. Ottensen 08.01. 15.01. Poppenbüttel 05.01. 12.01. Rahlstedt 07.01. 14.01. Reitbrook 09.01. 16.01. Rissen 07.01. 14.01. Rönneburg 09.01. 16.01. Rothenburgsort 07.01. 14.01. Rotherbaum 05.01. 12.01. Sasel 06.01. 13.01. Schnelsen 06.01. 13.01. Schnelsen 06.01. 13.01. Sinstorf 09.01. 16.01. Spadenland 07.01. 14.01. St. Georg 05.01. 12.01. St. Pauli 05.01. 12.01. Steilshoop 09.01. 16.01. Steinwerder 07.01. 14.01. Stellingen 09.01. 16.01. Sternschanze 05.01. 12.01. Sülldorf 07.01. 14.01. Tatenberg 09.01. 16.01. Tonndorf 06.01. 13.01. Uhlenhorst 08.01. 15.01. Veddel 08.01. 15.01. Volksdorf 09.01. 16.01. Waltershof 07.01. 12.01. Wandsbek 05.01. 12.01. Wellingsbüttel 08.01. 15.01. Wilhelmsburg 06.01. 13.01. Wilstorf 09.01. 16.01. Winterhude 08.01. 15.01. Wohldorf-Ohlstedt 09.01. 16.01.

Alternativ können Weihnachtsbäume auch kostenlos auf allen Hamburger Recyclinghöfen abgegeben werden. Wichtig: Adventskränze gehören nicht dazu – sie enthalten oft Draht, Styropor oder Kunststoffe und müssen über die schwarze Restmülltonne entsorgt werden. (apa)