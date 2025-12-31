Daten für alle Stadtteile: Wann der Weihnachtsbaum abgeholt wird
Weihnachten ist vorbei, der Tannenbaum nadelt: In Hamburg startet Anfang Januar wieder die kostenlose Weihnachtsbaumsammlung der Stadtreinigung. Wann die orangefarbenen Sammelfahrzeuge in Ihrem Stadtteil unterwegs sind und unter welchen Bedingungen Ihr Weihnachtsbaum am Abholtermin mitgenommen wird, erfahren Sie hier.
Wenn die Feiertage vorbei sind, stellt sich für viele Hamburger die Frage: Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Die Stadtreinigung sammelt auch 2026 wieder ausgediente Tannenbäume kostenlos ein. Die Sammlung beginnt am 5. Januar. In jedem Stadtteil gibt es zwei feste Abholtermine, die sich je nach Stadtteil unterscheiden.
Diese Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Ihr Weihnachtsbaum abgeholt wird
Mitgenommen werden ausschließlich Weihnachtsbäume aus privaten Haushalten – und nur unter bestimmten Bedingungen: Der Baum darf maximal 2,50 Meter hoch sein, muss komplett abgeschmückt sein und darf keinen Fuß, kein Holzkreuz oder sonstige Befestigungen mehr haben. Zudem muss er so am Straßenrand liegen, dass er weder den Verkehr behindert noch eine Gefahr darstellt.
|STADTTEIL
|1. DATUM
|2. DATUM
|Altstadt
|05.01.
|12.01.
|Allermöhe
|07.01.
|14.01.
|Alsterdorf
|05.01.
|12.01.
|Altengamme
|07.01.
|14.01.
|Altenwerder
|07.01.
|14.01.
|Altona-Altstadt
|08.01.
|15.01.
|Altona-Nord
|08.01.
|15.01.
|Bahrenfeld
|09.01.
|16.01.
|Barmbek-Nord
|09.01.
|16.01.
|Barmbek-Süd
|06.01.
|13.01.
|Bergedorf
|08.01.
|15.01.
|Bergstedt
|08.01.
|15.01.
|Billbrook
|07.01.
|14.01.
|Billstedt
|07.01
|14.01.
|Billwerder
|06.01.
|13.01.
|Blankenese
|07.01.
|14.01.
|Borgfelde
|05.01.
|12.01.
|Bramfeld
|09.01
|16.01.
|Cranz
|05.01.
|12.01.
|Curslack
|07.01.
|14.01.
|Dulsberg
|09.01.
|16.01.
|Duvenstedt
|06.01.
|13.01.
|Eidelstedt
|06.01.
|13.01.
|Eilbek
|05.01.
|12.01.
|Eimsbüttel
|08.01.
|15.01.
|Eißendorf
|07.01.
|14.01.
|Eppendorf
|05.01.
|12.01.
|Farmsen-Berne
|06.01.
|13.01.
|Finkenwerder
|08.01.
|15.01.
|Francop
|05.01.
|12.01.
|Fuhlsbüttel
|08.01.
|15.01.
|Groß Borstel
|06.01.
|13.01.
|Groß Flottbek
|09.01.
|16.01.
|Gut Moor
|08.01.
|15.01.
|Hafen City
|05.01.
|12.01.
|Hammerbrook
|05.01.
|12.01.
|Hamm-Mitte
|05.01.
|12.01.
|Hamm-Nord
|05.01.
|12.01.
|Hamm-Süd
|05.01.
|12.01.
|Harburg
|09.01.
|16.01.
|Harvestehude
|05.01.
|12.01.
|Hausbruch
|08.01.
|15.01.
|Heimfeld
|07.01.
|14.01.
|Hoheluft-Ost
|05.01.
|12.01.
|Hoheluft-West
|05.01.
|12.01.
|Hohenfelde
|08.01.
|15.01.
|Horn
|06.01.
|13.01.
|Hummelsbüttel
|05.01.
|12.01.
|Iserbrook
|07.01.
|14.01.
|Jenfeld
|07.01.
|14.01.
|Kirchwerder
|09.01.
|16.01.
|Kleiner Grasbrook
|07.01.
|14.01.
|Langenbek
|09.01.
|16.01.
|Langenhorn
|08.01.
|15.01.
|Lehmsahl-Mellingstedt
|06.01.
|13.01.
|Lohbrügge
|05.01.
|12.01.
|Lokstedt
|06.01.
|13.01.
|Lurup
|09.01.
|16.01.
|Marienthal
|05.01.
|12.01.
|Marmstorf
|05.01.
|12.01.
|Moorburg
|08.01.
|15.01.
|Moorfleet
|07.01.
|14.01.
|Neuallermöhe
|06.01.
|13.01.
|Neuenfelde
|05.01.
|12.01.
|Neuengamme
|07.01.
|14.01.
|Neugraben-Fischbek
|05.01.
|12.01.
|Neuland
|08.01.
|15.01.
|Neustadt
|05.01.
|12.01.
|Niendorf
|10.01.
|17.01.
|Nienstedten
|07.01.
|14.01.
|Ochsenwerder
|09.01.
|16.01.
|Ohlsdorf
|08.01.
|15.01.
|Osdorf
|09.01.
|16.01.
|Othmarschen
|08.01.
|15.01.
|Ottensen
|08.01.
|15.01.
|Poppenbüttel
|05.01.
|12.01.
|Rahlstedt
|07.01.
|14.01.
|Reitbrook
|09.01.
|16.01.
|Rissen
|07.01.
|14.01.
|Rönneburg
|09.01.
|16.01.
|Rothenburgsort
|07.01.
|14.01.
|Rotherbaum
|05.01.
|12.01.
|Sasel
|06.01.
|13.01.
|Schnelsen
|06.01.
|13.01.
|Schnelsen
|06.01.
|13.01.
|Sinstorf
|09.01.
|16.01.
|Spadenland
|07.01.
|14.01.
|St. Georg
|05.01.
|12.01.
|St. Pauli
|05.01.
|12.01.
|Steilshoop
|09.01.
|16.01.
|Steinwerder
|07.01.
|14.01.
|Stellingen
|09.01.
|16.01.
|Sternschanze
|05.01.
|12.01.
|Sülldorf
|07.01.
|14.01.
|Tatenberg
|09.01.
|16.01.
|Tonndorf
|06.01.
|13.01.
|Uhlenhorst
|08.01.
|15.01.
|Veddel
|08.01.
|15.01.
|Volksdorf
|09.01.
|16.01.
|Waltershof
|07.01.
|12.01.
|Wandsbek
|05.01.
|12.01.
|Wellingsbüttel
|08.01.
|15.01.
|Wilhelmsburg
|06.01.
|13.01.
|Wilstorf
|09.01.
|16.01.
|Winterhude
|08.01.
|15.01.
|Wohldorf-Ohlstedt
|09.01.
|16.01.
Alternativ können Weihnachtsbäume auch kostenlos auf allen Hamburger Recyclinghöfen abgegeben werden. Wichtig: Adventskränze gehören nicht dazu – sie enthalten oft Draht, Styropor oder Kunststoffe und müssen über die schwarze Restmülltonne entsorgt werden. (apa)
