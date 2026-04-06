Die Freunde sterben, man verliert den Ehemann, die Ehefrau, die Augen werden schlechter und die Hüfte schmerzt – eigentlich hätten ältere Menschen viele Gründe zum Unglücklichsein. Und doch zeigen Studien weltweit ein ansteigendes Gefühl von Zufriedenheit im Alter, sogar unabhängig von der sozialen Situation. Der Neurowissenschaftler und Zufriedenheitsforscher Prof. Tobias Esch von der Universität Witten/Herdecke über das „Zufriedenheitsparadox“ unter Rentnern – und warum das Unglück der jungen Generation vielleicht doch kein Grund zur Verzweiflung ist.





